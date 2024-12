Důležitá posila na MS juniorů! Talent dostal z NHL zelenou, čeká se role lídra

Eduard Šalé se po sezoně strávené v kanadské juniorce letos vrátil do mužské kategorie vcelku úspěšně. V rámci adaptace v AHL nasbíral za klub Coachella Valley Firebirds za 19 zápasů 12 bodů (4+8). Talentovanému forvardovi, jehož si Seattle vybral z 20. místa loňského draftu, se skvěle vydařil i přípravný reprezentační turnaj na konci léta. Tehdy zvládl šest zápisů ve čtyřech duelech.

Nebylo divu, že po něm štáb Patrika Augusty pokukoval. Řešil však otázku, zda vedení Krakenů svou naději poskytne českému juniorskému týmu. Dohoda ovšem klapla a pravý křídelník může naskočit v národních barvách. Zpráva se v minulém týdnu prostřednictvím neoficiálních kanálů objevovala na sociálních sítích, pro iSport.cz ji potvrdil zdroj seznámený s podobou úterní nominace.

Brněnský rodák Šalé má s mládežnickou mezinárodní scénou bohaté zkušenosti. Byl součástí dvou šampionátů do 18 let a na prestižním podniku „dvacítek“ odehrál již 14 utkání s bilancí 4+9. Měl by být ofenzivním tahounem, což je role, které se vůbec nevyhýbá. Pobyt v Severní Americe mu pomohl nejen k výraznějšímu osvalení, ale také k nabrání sebevědomí.

„Jsem takový typ a jsem za to rád. Měl jsem roli opory částečně i naposledy, kdy hrál samozřejmě ještě Jirka Kulich. Teď by má pozice nejspíš měla větší váhu,“ zauvažoval Šalé v srpnovém rozhovoru, kdy teprve vybíral další cestu.

Měl v zásadě dvě varianty. Mohl dál pokračovat v juniorské soutěži, anebo zkusit posun na farmářskou úroveň. Zvolil druhou možnost, což se mu zatím vyplácí. Pod vedením ostříleného trenéra Dereka Laxdala, který si sám z pozice kouče prošel více než deseti sezonami v prestižních mládežnických ligách, Šalé dál kvete.

Český drahokam doufá v progres a postupné zařazení do hlavního týmu Seattlu, kde by mohl vyplnit místo prvního krajana, co kdy za stále nový klub na mapě NHL nastoupil. „Mají se mnou nějaký plán. Komunikuji s klubem každý den, dvakrát až třikrát za měsíc proběhne větší mítink, jinak jde o krátké hovory, kdy si vykládáme o zápasech. Většinou se na mě někdo z klubu přijde podívat,“ popsal Šalé drobnohled, pod jaký se v zámoří dostal.