Exmanželka kouče Pešána Hrstková přiznala: Hodně těžký rok!

Nemá to v poslední době jednoduché! Bývalá reprezentantka v alpském lyžování Lucie Hrstková (43) dala na svém Instagramu symbolické vale uplynulému roku a až nečekaně upřímně vypočítala strasti, které ji potkaly.

Lyžařka Lucie Hrstková vychovává společně s exmanželem Filipem Pešánem (47) dvě děti. V roce 2023 se jejich manželství rozpadlo. Zatímco někdejší kouč hokejového nároďáku se nyní v Liberci potýká s herní a tedy i profesní krizí, jeho bývalá manželka řeší spíš životní trable.

„Byl to jeden z nejtěžších roků a ne vždy vše šlo, jak jsem si přála. Život nám ale prý servíruje to, co potřebujeme, abychom rostli… Vyrostla jsem hodně,“ ulevila si na svém Instagramu. Spoustu sil jí sebralo stěhování a především přestavba bydlení, která se nečekaně protáhla na trojnásobnou dobu! „Rekonstrukce bytu, která místo tří měsíců trvala devět. Stěhování, opouštění starého a tvorba nového domova, jak symbolické i pro vnitřní svět…“

Aby toho nebylo málo, tak vedle bydliště změnila i práci. „Odchod z nefunkčního oddílu a zakládání a tvorba vlastního lyžařského týmu. Obrovský krok a velká zodpovědnost,“ pokračovala ve výčtu překážek roku 2024. Jako žena se zase musí prosazovat v mužském světě a pociťuje, jak moc je to nepříjemné: „Musíte mít lyžáky s velkou flexí, abyste to ustáli!“

V souhrnu uplynulých dvanácti měsíců nezapomněla ani na »přátele«, kteří se k ní otočili zády. „Musela jsem zavřít pár dveří, abych mohla zase jiné otevřít,“ pověděla Hrstková, která symbolicky na závěr roku ještě onemocněla. Závěrem vzkazu tak aspoň zadoufala v jakkoliv lepší zítřky: „Jaký bude rok 2025? Doufám, že šťastný!“