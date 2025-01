Rekordman ze Slovácka Petržela ocitoval kámoše z Letné Sadílka: Parta ve Spartě? Vůbec!

Sejdou se dva Explzeňáci, co kopali ve Spartě, a ten jeden povídá… Vypadá to jako začátek vtipu, je to ze Silvestra, ale na Letné se tomu asi moc chechtat nebudou.

Ten podcast se jmenuje Limberskýho šajtle. Bývalý bek nároďáku a kapitán Západočechů si do něj zve hosty, aby pokecali o fotbale. Tentokrát usedl k mikrofonu »Limbův« souputník ze slavné éry Viktorie, dnes fofrník z rodného Slovácka Milan Petržela (41). No a ti dva vyhlášení filutové probrali kromě jiného i dopad přívalu přespolních hráčů do tuzemské elitní soutěže.

Ani to pivo…

„Asi je to trend. Dost cizinců v české lize,“ začal své dumání s cifrou 519 rekordman v počtu odehraných ligových mačů Petržela. „Musíš se jim vyrovnat v běhavosti, ale třetí poločasy máme natrénovaný, tam jsme lepší než cizinci,“ dostal se s úsměvem od pozápasové kratochvíle, která zhusta obnášela návštěvu nálevny, k poměrům v mančaftu rudých.

Ocitoval při tom záložníka s dvojitými plícemi a svého kámoše Lukáše Sadílka (28): „Ve Spartě je to namixovaný, tam se ani česky v kabině nemluví. Je to takový divoký. Já jsem v kontaktu se Sadílkem, šel tam ze Slovácka. Je to dobrej kluk a říkal, že parta vůbec, že ani na pivo se nechodí, nic.“ Takhle, parta s dvanácti národnostmi včetně Balkánců se na Letné během podzimu dost řešila. A pokud jde o to pivo, dostat je do jedné putyky je zatraceně těžká písemka, protože befelem to dost dobře nejde. Inu, časy, kdy Siegl, Frýdek a Mistr to s pouze česko-slovenskou kabinou svorně táhli až do kuropění, jsou v nenávratnu…