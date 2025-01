Salákova žena práskla: Žádné kapesné! Děti si vydělávají čtením knih

Manželka bývalého hokejového brankáře Alexandra Saláka (38) je jako maminka šesti dětí pořádně vytížená. Teď si ale Míša Saláková opět našla svůj rytmus a vrátila se k relaxu v podobě čtení knih. A při té příležitosti přiznala zajímavou výchovnou metodu!

Kapesné, nebo ne? Takovou otázku si dříve, nebo později položí většina rodičů. Míša Saláková teď práskla, jak je tato věc nastavená u nich doma. A světe div se, slavný pár nechává své potomky bez kapesného! Přiznala ale, že nějaké peníze dostávají. Ale není to bez námahy.

„Děti nedostávají kapesné. Dostávají peníze za přečtené knížky,“ prozradila Míša u obrázku svého syna, který si zrovna cosi zapisoval do notesu. „Takže zrovna dneska večer se píšou čtenářské deníky, aby nás mohly zkasírovat,“ smála se blondýnka, která je sama vášnivou milovnicí knih. A podle toho také vypadá knihovna v jejich luxusním bydlení. Police překypují hromadou svazků, které jsou úhledně seřazeny podle barev.

„Je pravda, že pán domu čte taky dost, ale knihovnu plníme oba tak nějak stejně. Neřekla bych, že knížek má víc Saša,“ přemýšlela maminka šesti ratolestí. „Každopádně minulý rok jsem čtení moc nedala, v tomhle roce to chci napravit. A všechny dobré knížky budu ukládat do výběru, tak jak jsem to dělávala, i pro můj přehled,“ pravila Saláková, která vřelý vztah ke čtení zkouší probouzet i ve svých dětech.