Saláková vyrazila na akci a… Dojemná slova o partnerce kapitána Červenky

Michaela Saláková díky hokejovým angažmá svého muže Alexandra Saláka okusila bydlení v různých koutech světa. Jedním z míst, kde nějakou dobu spolu s bývalým reprezentačním brankářem pobývala, bylo například i Rusko. V krušných začátcích ale přišla Míši nečekaná pomoc.

Manželka bývalého reprezentanta Alexandra Saláka na sociálních sítích baví fanoušky svými postřehy ze života, ve kterém se jako maminka šesti dětí rozhodně nemá čas nudit. Také proto nemohla Michaela Saláková minulý týden chybět na akci Czech social awards, kam dorazila pořádně vyparáděná. Mimo jiné se na akci potkala také s partnerkou kapitána hokejové reprezentance Romana Červenky. Při této příležitosti práskla Míša několik let staré detaily toho, jak se s Veronikou Machovou sblížily.

„My dvě jsme se před 11 lety ocitly v Petrohradě. Já úplně ztracená, nová země, nový jazyk, naprosto jiné hokejové prostředí. A Verča se o mě starala, zařizovala, překládala, pomáhala. To byl tak hezký rok,“ zavzpomínala Míša u společného obrázku. K tomu připojila také několik let starý snímek synů Fredericka Saláka a Denise Červenky. Zatímco první jmenovaný dostal v průběhu let pět sourozenců, syn letošního mistra světa je minimálně prozatím jedináčkem.

Michaela ale není partnerce Romana Červenky vděčná jen za pomoc, kterou ji před mnoha lety poskytla. V příspěvku ji totiž také poděkovala za svůj šatník a příjemně strávený čas. A že se Veronika coby módní stylistka v oblečení perfektně vyzná!