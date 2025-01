Podmolovy příběhy z pouště: Hlavně nic nevzdat! Co zranění a příští Dakar?

Rok 2024 zasvětil výhradně freestyle motocrossu, své mateřské a nejoblíbenější disciplíně. Na listopadové Overcoming Gravity show v Ostravě ale upadl a pochroumal si vazy. Podstoupil i plánovanou operaci, při níž mu lékaři vyndali z pravé nohy 22 železných šroubů. „Momentálně se to opět zlepšuje, ale před čtrnácti dny jsem měl problémy. Do rány jsem dostal nějaký zánět,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz motocyklista Libor Podmol.

Rallye Dakar jel dohromady třikrát. Pokaždé zažil jedinečné a pozoruhodné příběhy, které sepsal i do svých knih. Další příhody ze Saúdské Arábie se ale v blízké době nechystají, na startu nejslavnějšího etapového závodu světa se Libor Podmol tentokrát neobjeví.

Postřehy a zkušenosti ovšem bude předávat dál, tentokrát z pozice spolukomentátora stanice Nova Sport. „Když patnáctkrát do roka mluvíte k pár tisícům lidem, komunikace mezi vámi a diváky se zlepšuje. Baví mě předávat moudra a myšlenky. Doufám, že to baví i lidi,“ usmívá se čtyřicetiletý sportovec, umělec i spisovatel v jednom.

O svých příbězích z Dakaru jste napsal dvě z vašich pěti knížek. Jakou k nim máte zpětnou vazbu od čtenářů?

„Vždycky jsem měl za to, že to jsou mí fanoušci, kteří mi fandí, takže ti by mi nepsali nic ošklivého. Celkově ale hejtry moc nemám, za což jsem rád. Vlastně ani nevím, jak jsou nebo nejsou mé knihy dobré. Někdo mi jednou říkal, že existuje taková databáze, něco jako ČSFD, kde se knihy hodnotí. Schválně jsem se podíval, jestli tam mé knihy jsou. Zjistil jsem, že mají i 97 nebo 98 procent. Také profesionálové mě tam vychválili, až jsem si říkal, že to snad není ani možné. Posílal jsem to známým, kteří si ze mě dělali srandu, jestli si ty recenze nepíšu sám. (směje se) Ale číst se to asi dá.“