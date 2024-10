Těhotná olympijská šampionka Adamczyková: Překvapivé rozhodnutí o miminku!

Populární video s balónky a konfetami odhalující pohlaví miminka? To od Evy Adamczykové (31) a jejího manžela Marka (36) nečekejte! Nastavájící rodiče se rozhodli jít proti proudu a pohlaví dítěte si z ultrazvuku říct nenechali. Na porodním sále je tedy bude čekat překvápko.

Snowboardcrossová šampionka a finalistka poslední sezony StarDance fanoušky zprávou o miminku šokovala koncem června. „Chtěla jsem se s vámi podělit o novinky, a to, že na nějakou dobu přerušuji kariéru. Důvod je jednoduchý, my totiž čekáme rodinu!“ řekla tehdy ve videu.

Protože budoucí maminky většinou s oznamováním novinek čekají do konce prvního trimestru, dá se spekulovat o tom, že by k Adamczykovým měl, dle hlášky ze známého filmu, »klokan přiletět« nejpozději koncem prosince. Předpokládaný termín, ale manželé sdělovat nechtějí.

Co ale rodiče překvapilo, byl krok sázkových kanceláří, které se jejich prckem hodně zabývají. Vypsali celou řadu příležitostí, na které se dá vsadit - od pohlaví přes možný termín až po jména. „Přijde mi to trochu bizár. Já o tom nevěděla, až Márovi to řekl kolega při natáčení. I když ta vypsaná jména jsou klasická z rodiny, tak se ani nemůžeme inspirovat,“ řekla »Efka« v rozhovoru pro Sport.cz.

Že by se budoucí rodiče chopili snadné příležitosti a vsadili si? V otázce pohlaví by rozhodně žádnou výhodu proti ostatním tipérům neměli. „Pohlaví si necháme pro sebe, protože ho ani my nevíme," překvapila Eva společným rozhodnutím.

Adamczyková také promluvila o návratu na snowboard. V hlavě ho zatím nemá, ani na to zatím nepřišla řeč s trenérem Markem Jelínkem. „To jsme neotvírali, teď mají starostí dost a stejně ukáže prvních pár měsíců, jestli budu nastavená, že bych se chtěla vrátit. Mám rodinu i tým, kteří mě vždycky podporovali, ať jsem si vymyslela cokoliv. Ale muselo by mi to dávat smysl. Určitě to jde, jedna Britka jezdila s dítětem, Italka Raffaella Bruttová také. Ale je to velká zátěž pro rodinu, když se tak rozhodnete, takže by tomu určitě předcházely dlouhé rodinné večery,“ uvedla česká sportovní hvězda, která by se ale ráda, podívala v lednu na Dolní Moravu, která bude letos hostit Světový pohár ve snowboardcrossu.

Potenciálním lákadlem by mohly být zimní olympijské hry v Itálii v příští sezoně. Pro Adamczykovou by byly blízko od domova a pod pěti kruhy by závodila nejblíže Česku. „Atmosféra v alpských střediscích bude krásná. Ale není to stěžejní, to by byl spíš bonus navíc,“ uvedla nastávající maminka.