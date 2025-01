Kuchtu čeká návrat do jiné sparťanské pohádky: Albion mu vzal číslo!

Dva roky stačily… Nebo ne? V srpnu za sebou Kuchta v Praze zabouchl dveře. „Kdybych teď ve Spartě zůstal, bylo by po mně. Dva roky stačily. Hrál bych tady vůbec? Špatně jsem kousal, že jsem nenastoupil od začátku v odvetě play off Ligy mistrů proti Malmö,“ vyprávěl pro iDnes, proč vyslyšel vábení z Dánska. Do Midtjyllandu odcházel pár dnů poté, co Sparta koupila Rrahmaniho, který nyní bude jeho konkurentem. Otázka je, zda hned od začátku, protože Kosovan zatím není fi t. Kuchta v LM hrát za Spartu nemůže, ligu začnou Letenští 2. února na Slovácku.