Druhá liga táhne. Razantní nárůst fans na tribunách. Oživením Ústí, vládne Zbrojovka

Dlouho šlo o opomíjenou soutěž, která na stadion přivede jen hrstku skalních. Jenže druhá fotbalová liga v Česku aktuálně prožívá fanouškovský boom. Po čtyřech odehraných kolech se průměrná návštěvnost Chance Národní Ligy zvedla z loňských 892 diváků na 1 514 – to je nárůst o 70 procent. Největší podíl na vysokém přírůstku fanoušků v ochozech mají aktivní nováčci a především fenomenální Zbrojovka.

Zatímco loni v průměru přesáhlo čtyřcifernou návštěvu jen trio Zlín, Zbrojovka a Žižkov, letos je v klubu „tisícovkářů“ hned devět celků. Nejvýrazněji táhne již zmíněná Zbrojovka, která s průměrem přes pět tisíc převyšuje i většinu prvoligových konkurentů.

Ze všech druholigistů se aktuální lídr tabulky pyšní také největším růstem v návštěvnosti. Oproti uplynulé sezoně v úvodních dvou domácích kolech vykazuje klub zvýšení návštěvnosti téměř o trojnásobek.

A právě výborná kulisa na Srbské také výrazně pomohla k zisku tří bodů v závěrečných sekundách posledního kola proti Táborsku, kdy rozhodla až trefa Stanislava Hofmanna v nastavení. „Euforie byla na celém stadionu. Je senzační hrát v takové atmosféře a dát lidem vítězství v 93. minutě. Jsou to zážitky, které si člověk rád pamatuje,“ pochvaloval si po výhře nad Chrudimí trenér Martin Svědík.

A lídr tabulky navíc táhne i na výjezdech. Výbornou podporu pro svůj klub připravili fanoušci už v prvním kole v Českých Budějovicích, kam dorazily stovky Brňanů, a podobný obrázek se opakoval i v Příbrami. „Tohle je fantazie. Už první kolo v Budějovicích jsme hráli jako doma a tady to bylo stejné. Fanoušci musí vědět, že je to pro mužstvo obrovská vzpruha,“ děkoval Svědík.

Skvělý start nováčků

Fanouškovsky silnou základnu ale ukazuje i řada dalších klubů. Do vlastního prostředí se po loňském „exilu“ zapříčiněnou povodněmi a vyplavením stadionu vrátila Opava a hned hlásí průměr přes dva tisíce diváků. Výborně si zatím vede také nováček z Ústí nad Labem, který okupuje druhé místo v ligové tabulce i v tabulce návštěvnosti. A vysoko jsou i další přírůstky soutěže Kroměříž nebo Příbram, přestože na první body stále čekají.

Mezi nové členy soutěže se počítají i České Budějovice, které po pádu z první ligy a četných změnách uvnitř klubu také nemají vůbec špatná čísla návštěvnosti a drží průměr 2509 diváků, což je víc než měl vloni postupující Zlín. Celkově čtyři nováčci (Č. Budějovice, Příbram, Ústí nad Labem a Kroměříž) přivedly na svá utkání v průměru dvakrát víc diváků než bývalí účastníci minulého ročníku (Zlín, Vyškov, Varnsdorf a Olomouc B).

Sám na výjezdu i derby béček

Příjemné oživení v ochozech přinesly i zápasy dalších klubů. Velké představení si připravila tisícovka příznivců Slavie, která vyprodala hostující sektor při derby béček pražských „S“ a vytvořila bouřlivou kulisu na Žižkově.

„To je neuvěřitelné. Povzbuzovali nás celý zápas. O to víc bolí, že jsme prohráli,“ ocenil podporu trenér Jan Jelínek po porážce 0:1.

Na výjezd do Brna proti Artisu se pak minulý týden vydal jediný (!) fanoušek Jihlavy – ten si odnesl nejen zážitek, ale i památeční fotku s týmem. „Díky za vytrvalou osamocenou podporu na brněnském stadiónu!“ děkovala Vysočina na Facebooku osamocenému fanatikovi a slíbila mu i speciální dárek.

Divácký nárůst hlásí hned deset z dvanácti účastníků minulého i aktuálního ročníku. Největším výkyvem směrem dolů prošla Chrudim, která kvůli rekonstrukci stadionu nastupuje v azylu v Pardubicích. Pokles zatím eviduje také béčko Baníku, kde se první zápas vůbec neodehrál kvůli kolizi termínu s áčkem a druhý rovněž ovlivnilo utkání prvního týmu, který ve stejný den nastoupil na Dukle, kam vyrazila podstatná část Chacharů.

Je zřejmé, že vysoké návštěvnosti pomáhají příjemné letní teploty, které vytáhnou lidi na stadion častěji než listopadové plískanice. Ale že by to stačilo skoro na dvojnásobný nárůst? Těžko. Ačkoli číslo návštěvnosti na konci sezony oproti současnému stavu pravděpodobně lehce klesne. Trend je jasný. Fotbal lidi láká, a to i ten druholigový.