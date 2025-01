Kašpárek před MS o svých štacích: Z Běloruska jsem chtěl pryč. Co Orbán?

Když se rozeběhne, odlepí od země a vypálí, obrana soupeřů mívá problémy. Více než dvoumetrová věž české házenkářské reprezentace Stanislav Kašpárek (28) kroutí třetí sezonu v dresu rumunského hegemona Dinama Bukurešť. Pravidelně hraje Ligu mistrů. Má za sebou ale taky netradiční štace v Maďarsku či Bělorusku. Ve všech zemích sbíral tituly. „Jsem dobrodruh. Nedělám to, co ode mě očekávají druzí. Třeba postava Orbána je v Maďarsku pro sportovce hodně důležitá,“ míní předpokládaná opora Čechů na blížícím se MS v Dánsku.

Původně jste hrál jako malý capart národní házenou doma v Žeravicích. Byl přechod k její celosvětové sestře náročný?

„Nejtěžší bylo pravidlo o krocích, které v národní házené není. Je to podobný sport, ale začátky nebyly jednoduché. Žeravice byly tradiční bašta národní házené, než se přešlo před lety na tu mezinárodní. Řekl bych, že to tehdy vyvolalo i velkou nevoli mezi místními. Dodnes se tam hraje ten mezinárodní handball v nižších soutěžích.“

Jsou Žeravice na nohou, když se vrátíte domů coby reprezentant?

„Na nohou úplně ne, ale je krásné se vracet. Jak je to malá vesnice, tak se všichni známe. Navíc mám radost, že se tam vybudovaly dvě haly. Doufám, že jsou na mě se sestrou hrdí, protože se snažíme reprezentovat i Žeravice.“

Už jste to předeslal, vaše sestra Magda je taky házenkářka. Je házená hlavní náplní konverzace?

„Ona byla dokonce na MS s českou reprezentací dřív než já. Navíc její přítel je můj kolega z nároďáku Vojta Patzel, takže téma házená je u nás na denním pořádku. Vlastně ani nebyla možnost, že bych dělal jiný sport.“

V devatenácti letech jste přestupoval ze Zubří do Maďarska. Chtělo to koule?

„Asi ano, ale já jsem se tam byl podívat, než jsem smlouvu podepsal. V Balatonfüredi, kde jsem hrál, bylo vše na vysoké úrovni. V podstatě jsem neměl na výběr, protože to byl takový wooow moment. Řekl jsem si, že čím dřív se přesunu do zahraničí, tím líp.“

V zemi, která vyvolává kontroverze skrze premiéra Viktora Orbána, jste žil šest let. Předpokládám, že jste pronikl i do tajů běžných problémů skrze úřady, zdravotní péči atd. Jak se tam žilo?

„Jedním slovem