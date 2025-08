Za uplynulou sezonu odehrál pouze pět soutěžních zápasů, z maximálního vytížení v Plzni klesl po přestupu do Hoffenheimu prakticky na nulu. V případě Robina Hranáče (25) to vypadalo na jasný letní úprk z německého celku, uvažovala o něm i Slavia. Během přípravy ale dostává český fotbalový obránce v klubu druhou šanci. Všímá si toho i renomovaný server Kicker - zmiňuje, že Hranáč by si mohl vybojovat místo v sestavě i pro ostrou sezonu.