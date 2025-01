Kuchta se vrací do ošidné pozice. Méně místa, postavení si musí vydobýt

Jan Kuchta po půl roce - tedy spíš ještě o nějaký ten měsíc dříve - zjistil, že pro něj není každá novota, rozuměj jiné angažmá. Midtjylland pro něj bude v kariéře něco jako Slovácko, Bohemians či Teplice, prostě štace, kde se jen mihnul, nezakořenil a rychle zase zmizel.

Takový už je, pokud mu nejde vše pod nos (ať už jeho chybou nebo vlivem okolí), radši si zabalí kufry a odkráčí.

Ostatně tak tomu bylo i v létě, kdy opustil po dvou titulech a postupu do Ligy mistrů Spartu. Odcházel i proto, že se mu zvýšila konkurence. Albion Rrahamni přikvačil na Letnou se stamilionovou cenovkou a Kuchta se pakoval. Cítil, že šance na základní sestavu padla slušných pár pater níž.

Klidně oželel i zápasy v Champions League, již si vyzkoušel jen v předkolech. V základní, nyní ligové části, ještě nikdy nenastoupil. To přitom bývá jeden ze zásadních snů hráčů, kteří se k nejlepší soutěži přiblíží. Kuchta se však touhy vzdal.

Tak silné bylo volání po změně a také dopad okolností.

Nyní se vrací ve chvíli, kdy na podzim ukázal Rrahmani potenciál, navíc Sparta přešla na jiný systém, na rozestavení se dvěma útočníky. To by mělo Kuchtovi sedět. Je tu však ale, a to v podobě nabobtnalé konkurence.

Na scéně jsou vedle odbarveného Kosovana s precizní placírkou a technickými dovednostmi stále tahoun Veljko Birmančevič, ofenzivní star Lukáš Haraslín, bijec Victor Olatunji (na podzim nejlepší střelec mužstva), čeká také nevyzpytatlený Indrit Tuci nebo Ermal Krasniqi. Tito borci se dříve skládali na tři pozice, nyní jedna ubyla. I když kupříkladu Haraslín rozhodně zvládne i post ve středu pole.

Pro Kuchtu jde zkrátka o ošidnou situaci. Nemá za sebou naleštěný půlrok, staré postavení ve Spartě bude muset ostře vydobýt.