Jsem vodomil! Šéftrenér Sparty a táta dvou dětí Lars Friis se zamiloval do Marbelly

Někdo má rád holky, jiný vdolky a kouč Lars Friis (48) zbožňuje krásku z Andalusie Marbellu. Může být v kouzelném letovisku na pobřeží Středozemního moře takřka pečený, vařený.

V říjnu tady rodák z chladného dánského Feldborgu v pronajaté vilce našel hřejivé místo se svými ratolestmi. Teď sem vyvezl na zimní soustředění mančaft Sparty.

Trenére, jezdíte sem i s dětmi. Je Marbella vaše oblíbená destinace?

„Určitě. V průběhu let jsem si to tady velmi oblíbil. Je to skvělé místo, kde načerpáte energii ze sluníčka. Je to tady nádherné.“

Jak často tady přebýváte?

„Byl jsem tu za poslední dva roky třikrát. Přípravné kempy Sparty do toho nepočítám. (rozesmátě)“

Máte zamilované místo i v Dánsku?

„Obecně jsem velmi rád u vody. Slyšíte ji tady? Svým způsobem mě uklidňuje. Zároveň mám hodně rád sluníčko. To je prostředí, kde rád trávím čas s rodinou a s přáteli.“

Co dělají vaše děti, když právě nejsou s vámi v Marbelle?

„Marcus, kterému je devatenáct, se stal studentem vysoké školy, ale tenhle rok pracuje. Sbírá zkušenosti ve fotbale. Dělá analýzy v rámci dánské ligy. Rebecca je také studentka a je jí dvaadvacet.“

Syn tak jde ve vašich stopách, ale vy jste už dva roky v Praze. Jak často se s dětmi vídáte?

„Snaží se za mnou jezdit tak často, jak to jde. U syna je to jednou za měsíc. Vídáme se docela často. Dcera je kvůli studiím více zaneprázdněná, ale také jezdí, jak může. Myslím, že nám to funguje.“

Když jsme u té Prahy a vy máte čas, kam zajdete?

„V první řadě musím říct, že Prahu miluju. Je to nádherné město a moc rád ho objevuju. Když jsme tady s rodinou, chodíme na Staré i Nové Město. Chodíme se i mezi tu spoustu lidí projít po Karlově mostě. Když máme třeba jeden den volno, mám rád vzít si notebook, nebo knížku a jít do jedné z blízkých kaváren a relaxovat tam.“

Vrátíte se tam, ale teď, během krátkého soustředění, máte dost šichtu a přivítal jste na ní posilu Andersena. Je to váš další krajan a Seveřan, není teď Sparta moc dánská, nebo skandinávská?

„Pokud jde o skauting, tak je to o spolupráci. Skvělou práci odvádí ředitel Tomáš Rosický a celé vedení. Navíc tu rozhodně nemáme jen dánské hráče. Máme tady i další národnosti. Není cílem, abychom byli jen dánským nebo skandinávským týmem. Nejdůležitější je povaha a to, jak nám hráč zapadá do systému. Chceme jít všichni jedním směrem, a to platí o hráčích i o realizačním týmu. Všechno je podřízené Spartě a jejímu úspěchu.“