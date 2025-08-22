Footcast: Porazí Slavia Pardubice i podesáté za sebou? Povinná výhra pro Spartu
Před šestým kolem české nejvyšší fotbalové soutěže přivítali David Sobišek a Jakub Podaný ve Footcast Preview bývalého hráče Bohemians, Mladé Boleslavi nebo Hradce Králové Jakuba Radu. Společně probrali nejčerstvější přestupy, hlavně pak ságu okolo Christose Zafeirise, zhodnotili své dosavadní působení v iSport Fantasy a poté se šlo na tradiční prognózy před fotbalovým víkendem.
Největším favoritem bude v sobotním programu Slavia, která se představí v Edenu proti Pardubicícm. „Tento zápas nemůže skončit jinak než výhrou Slavie, s vyšším brankovým rozdílem a navíc i s čistým kontem. Ve Fortuně si na to můžete vsadit v kurzu 1.69. Posledních devět vzájemných zápasů vyhráli sešívaní při skóre 29:0! Čekám, že od domácích uvidím konečně dominantní výkon, který jsem ještě v této sezoně neviděl. Slávisté se musí uklidnit, přijdou mi na startu sezony nekoncentrovaní a podráždění. V sobotu to bude zápas Vasila Kušeje. Predikuju mu minimálně dva kanadské body,“ nastínil své myšlenky David Sobišek.
„Plzeň se v úterý namlsala proti Mladé Boleslavi a předvedla výsledkově dominantní výkon. Ve skvělém světle se ukázal Denis Višinský, který dal hattrick nebo také oba wingbeci Memić se Souarém. Naopak mě zklamal Kabongo, od něj jsem čekal v pohybu a nabídce víc. Karviná venku vyhrála jak v Hradci, tak i v Ostravě. Martin Hyský ze své trenérské filozofie neustoupí a bude hrát fotbal i v Doosan aréně. V kádru má šikovné hráče a ti by mohli dělat plzeňské defenzivě velké problémy,“ říká před duelem Plzně s Karvinou Jakub Podaný.
Spartu čeká v neděli večer malé pražské derby s Duklou. Sebevědomí domácího celku roste zápas od zápasu a v šestém kole to potvrdí i na hřišti. „Sparta mohla na můj vkus zápasy lámat a rozhodnout v předchozích duelech i dřív, ale ne vždycky se to stalo. Ofenzivní hráči se dostávají do výborné formy a Brian Priske má kam sáhnout. Dukla mě proti Plzni mile překvapila. Vyhrála, což možná nikdo v klubu nečekal a na Letnou mohou jet její hráči uvolnění. Nicméně Sparta to zvládne a navíc možná i s čistým kontem,“ avizuje před posledním víkendovým utkáním odchovanec Sparty Jakub Rada.
V šestém kole se pak hrají ještě duely Zlína s Libercem, do Teplic přijede ve formě hrající Jablonec a v Ďolíčku se představí proti domácí Bohemce Mladá Boleslav. V akci budou také čeští pohároví zástupci. Sigma Olomouc pojede po utkání v Malmö do Hradce Králové a Baník se ze slovinského Celje přesune do Ostravy, kde přivítá Slovácko.
Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20:00, v pátek od 19.00 nebo pak v sobotu od 12.00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu