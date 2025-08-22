Footcast: Porazí Slavia Pardubice i podesáté za sebou? Povinná výhra pro Spartu

Předplatné

Porazí Slavia Pardubice i podesáté za sebou? Povinná výhra pro Spartu
Chance Liga
Před šestým kolem české nejvyšší fotbalové soutěže přivítali David Sobišek a Jakub Podaný ve Footcast Preview bývalého hráče Bohemians, Mladé Boleslavi nebo Hradce Králové Jakuba Radu. Společně probrali nejčerstvější přestupy, hlavně pak ságu okolo Christose Zafeirise, zhodnotili své dosavadní působení v iSport Fantasy a poté se šlo na tradiční prognózy před fotbalovým víkendem.

Největším favoritem bude v sobotním programu Slavia, která se představí v Edenu proti Pardubicícm. „Tento zápas nemůže skončit jinak než výhrou Slavie, s vyšším brankovým rozdílem a navíc i s čistým kontem. Ve Fortuně si na to můžete vsadit v kurzu 1.69. Posledních devět vzájemných zápasů vyhráli sešívaní při skóre 29:0! Čekám, že od domácích uvidím konečně dominantní výkon, který jsem ještě v této sezoně neviděl. Slávisté se musí uklidnit, přijdou mi na startu sezony nekoncentrovaní a podráždění. V sobotu to bude zápas Vasila Kušeje. Predikuju mu minimálně dva kanadské body,“ nastínil své myšlenky David Sobišek.

„Plzeň se v úterý namlsala proti Mladé Boleslavi a předvedla výsledkově dominantní výkon. Ve skvělém světle se ukázal Denis Višinský, který dal hattrick nebo také oba wingbeci Memić se Souarém. Naopak mě zklamal Kabongo, od něj jsem čekal v pohybu a nabídce víc. Karviná venku vyhrála jak v Hradci, tak i v Ostravě. Martin Hyský ze své trenérské filozofie neustoupí a bude hrát fotbal i v Doosan aréně. V kádru má šikovné hráče a ti by mohli dělat plzeňské defenzivě velké problémy,“ říká před duelem Plzně s Karvinou Jakub Podaný.

Spartu čeká v neděli večer malé pražské derby s Duklou. Sebevědomí domácího celku roste zápas od zápasu a v šestém kole to potvrdí i na hřišti. „Sparta mohla na můj vkus zápasy lámat a rozhodnout v předchozích duelech i dřív, ale ne vždycky se to stalo. Ofenzivní hráči se dostávají do výborné formy a Brian Priske má kam sáhnout. Dukla mě proti Plzni mile překvapila. Vyhrála, což možná nikdo v klubu nečekal a na Letnou mohou jet její hráči uvolnění. Nicméně Sparta to zvládne a navíc možná i s čistým kontem,“ avizuje před posledním víkendovým utkáním odchovanec Sparty Jakub Rada. 

V šestém kole se pak hrají ještě duely Zlína s Libercem, do Teplic přijede ve formě hrající Jablonec a v Ďolíčku se představí proti domácí Bohemce Mladá Boleslav. V akci budou také čeští pohároví zástupci. Sigma Olomouc pojede po utkání v Malmö do Hradce Králové a Baník se ze slovinského Celje přesune do Ostravy, kde přivítá Slovácko.

Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20:00, v pátek od 19.00 nebo pak v sobotu od 12.00.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

