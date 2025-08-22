Olympijští vítězové rok po Paříži hájí pozice: Ty jsi vítěz! říkal si Fuksa v zrcadle
Celý život pro to dřeli a teď to mají. Kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa přijeli na mistrovství světa v Miláně jako obhájci olympijského zlata z Paříže. Je soupeři sledují, na ně spřádají taktiku. Oni jsou pod tlakem konkurentů, kteří je chtějí sesadit. „Strašně mě to sžírá, nesnáším to, ale nikdy nebudu mít žádné výmluvy. Jsem sportovec, trénuju proto, abych uspěl,“ slibuje Fuksa, který jde v pátek na pětistovce do svého prvního finále šampionátu.
Už se blížil čas, kdy musel odjet na letiště. Martin Fuksa stál doma v koupelně před zrcadlem. Byla to scéna jako z nějakého filmu, ale tohle se skutečně stalo.
„Koukal jsem do zrcadla a říkám si: Hele, máš z nich respekt, máš z toho stres, ale co mají říkat oni. Ty jedeš proti nim. Ty jsi mistr světa, ty jsi olympijský vítěz! Oni z toho musí být mnohem víc nervózní, než jsi ty,“ vyprávěl Fuksa. „Strašně mě to na pár minut uklidnilo. Budu si tyhle věci říkat víckrát a doufám, že budu klidnější a pak mi to hezky půjde. Ale mám z toho nervy furt. Čím jsem starší, tím je to horší.“
Fuksa i jeho kolega na kajaku Dostál jsou už legendy českého sportu. Před rokem se oba těšili z životního olympijského zlata, ke kterému každý došel po originální cestě.
Ta Fuksova byla docela klikatá. Olympiáda v Londýně mu unikla, na dalších dvou skončil bez medaile. V klíčové chvíli kariéry upravil trénink, za pomoci výživového specialisty Libora Vítka našel ideální dietu a v posledních letech je na kánoi králem. V Miláně startuje jako úřadující mistr světa i úřadující olympijský vítěz.
„Je to extrémně těžké. Jsem z toho nervozní. Přijde mi, že mám v sobě tlak ještě větší,“ líčí Fuksa. „Každý mě bude chtít porazit a já bych měl být ten na vršku. Z toho mám nervy.“
Před rokem oba slavili olympijské zlato
Dostál byl od mládí štístkem olympijských týmů. Dvě medaile získal jako motor slavného čtyřkajaku na 1000 metrů, jednu bral i na deblu s Radkem Šloufem. V Paříži získal už svou pátou olympijskou medaili, premiérovou zlatou. A pomohlo mu k tomu i know-how Fuksova rodinného týmu.
Před rokem v Paříži přišla jejich společná zlatá vlna na samotný závěr olympiády, kterou provázelo nezvyklé medailové sucho. Před jejich vítěznými jízdami získala výprava jedinou zlatou medaili díky tenisovému páru Kateřina Siniaková – Tomáš Macháč. Kluci od vody to pak rozčísli dva dny po sobě.
Fuksa si roční výročí úspěchu připomněl 9. srpna bez velkých gest.
„Jenom na loděnici. Minulý rok bylo v Nymburce mistrovství republiky v maratonu a letos taky, tak to tam lidi říkali,“ líčí Fuksa. „Já se k tomu nechci extra moc vracet. Je to hezký, ale teď je důležité, co je teď.“
Osvojil si dokonce svůj trik, který mu pomáhá příliš dlouho nedlít v minulosti. Na kuchyňském stole má místo vždy pro nejčerstvější medaili. A příliš nezáleží, jestli je z olympiády nebo z běžných závodů v Račicích.
„Upřímně, olympijská se na stole neohřála ani chvíli,“ líčí Fuksa. „Pořád jsem ji někde tahal. Pak jsem ji zahodil a je zahozená. Medaili neřeším, je někde v pytlíčku v knihovně. Teď na stole leží medaile z mistrovství republiky.“
Josef Dostál si své výročí připomínal o den později. Ale ještě předtím nenechal jen tak být vzpomínky na olympijský závod své snoubenky Anežky Paloudové, s kterou se mu v červenci narodil synek Jonatán.
„Přišel jsem za Anežkou ne kvůli mému závodu, ale kvůli jejímu. Řekl jsem jí, že oceňuju, jaká je ženská. Že loni dokázala odstátnicovat na architektuře, zvládla vyjet olympijské hry, kde se dostala do finále. Sice do finále B, ale zajela tam úžasný výkon. Řekl jsem, že jsem na ni hrdý a pyšný, co všechno dokázala. Dojala se, proběhly slzičky,“ líčí Dostál.
Výroční den svého zlatého závodu strávil v Českém Krumlově s Paloudovou a její rodinou. A zašli se podívat na místo, kde svou milou požádal o ruku.
„Prošli jsme si celý den jak z Anežky pohledu, tak z toho mého. A uvědomil jsem si, že vyhrát olympiádu, to je fakt hustý…“ říká Dostál. „Dneska už to beru jako součást mého života, ale projít si tím znova, kdy se o to člověk snaží, najednou si ten sportovní sen splní a může udělat radost svým bližním… Je to strašně krásný pocit. Jít se synáčkem, ukázat mu místo, kde jsme se zasnoubili, přesně rok potom, co jsem vyhrál olympiádu… Jsou to krásné pocity štěstí.“
V Miláně mají terč na zádech
Dostál je schopný na soupeře před startem vrčet, ale tentokrát se do vražedného instinktu nenutí. Vzpomíná na milánský šampionát 2015, kde získal stříbro na singlu a bronz se čtyřkajakem.
„Kdybych bral druhé třetí místo jako tenkrát, byl bych nadšený. Jestli to bude na medaili, byl bych hrozně rád,“ přemítá Dostál. „Jestli to nebude a někdo z mých soupeřů to vyhraje a bude z toho mít radost, budu radši. Možná je to poraženecké, ale já si počkám na nejdůležitější závod a tam se budu snažit jet co nejlíp. Kdyby se mi to povedlo vyhrát, budu rád. Ale jsou jiné krásy, které tohle vysoce překonávají.“
V Miláně se zatím dostal do dvou semifinále, první ho na kilometru čeká v pátek s výhledem na sobotní finále. Rozhodující závody na pětistovce jsou na programu v neděli.
Fuksa hned na úvod šampionátu postoupil do finále sobotního kilometru a ve čtvrtek si zajistil místo ve finále pátečního závodu na 500 metrů. I on má na rok 2015 příjemné vzpomínky. Na olympijském kilometru skoro celý závod vedl, než ho ve finiši těsně porazil Němec Sebastian Brendel, na poloviční trati pak získal svůj první titul mistra světa.
„Říkal jsem si: Medaile dokážu získávat, proč ne zlatou? Na kilák to uteklo těsně, ale tak to mělo být. Pak jsem byl rád, že na pětistovku jsem to dokázal a získal jsem první titul. Bylo to usazení ve světové špičce a od té doby jsem chtěl vždycky medaili,“ líčí Fuksa. „Dřív jsem sednul do kánoe a pádloval jsem, co nejrychleji to šlo. Dnes vím, že ve sportovním věku nejsem nejmladší. Říkám si: Nevím, kdy je to naposled. Jsem rád, že mě to baví, že jsem pořád namotivovaný. Mám v sobě pocit nervozity, který je teda strašný. Ale zároveň to k tomu patří, zatím bez toho neodkážu být. Dokud to tak bude, chci být co nejlepší. Až to tak nebude, tak to všichni určitě poznáme.“
PÁTEČNÍ ČESKÁ FINÁLE NA MS
15.04 Martin Fuksa C1 500
15.11 Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar, Radek Šlouf K4 500
Pozn.: Závody vysílá v přímém přenosu ČT sport