Šokující odchod moderátora Radia Kiss a Dynama Vondry (†40): Zkolaboval už při hokeji!

Nejen posluchače Radia Kiss šokovala náhlá smrt moderátora Jiřího Vondry (†40). Srdeční slabost podle informací Blesku pociťoval už zkraje týdne, a tak vyhledal lékaře! Ten mu natočil EKG, a protože se zdálo zcela v pořádku, poslal ho domů. A tam zemřel!

Známý dýdžej a také hlas hokejových Pardubic, kde posledních osm let pomáhal při domácích zápasech Dynama vytvářet jedinečnou hokejovou atmosféru, měl už v pondělí zkolabovat během amatérského hokejového zápasu v Mladé Boleslavi.

„To, že se najednou složil, přišlo zničehonic. Ale nic nepodcenil a ještě v pondělí odjel do nemocnice, kde se nechal vyšetřit,“ prozradil Vondrův šokovaný kamarád Blesku. „Tam mu také vyšetřili srdce a poslali ho domů s tím, že podle EKG je v pořádku...“

Prý rýmička...

Jiří se ani dál necítil fit, myslel ale, že se o něj pokouší tzv. rýmička. V úterý si vzal v rádiu volno s tím, že se zkusí dát dohromady, a už ve středu bude znovu vysílat s kolegou Radkem Hrdinou »Odpolední Jump«.

„Ve středu se ale bez omluvy neobjevil, a to u něj rozhodně nebylo zvykem, tak se o něj všichni začali bát. Nikoho ale nenapadlo něco tak strašného,“ shodují se moderátorští kolegové. „Nikdo netuší, co se mohlo stát. Musí se počkat po pitvě. Byl to aktivní sportovec. Drogy v tom určitě nebyly,“ jsou si jistí.

Ukáže pitva

Jako nejpravděpodobnější se jeví infarkt či zástava srdce, možná vrozená srdeční vada. „Nezlobte se, ale s ohledem na rodinu se nebudeme k příčině smrti vyjadřovat. Řeknu jen tolik, že to bylo nečekané, a prosím všechny, aby si vážili života. Během minuty může být konec...“ odpověděl na dotaz Blesku kolega »kissák« Roman Anděl (42).