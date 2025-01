Vítězná, ale divná dohrávka Pardubic. Přišel jen zlomek minulé návštěvy

Hokejovou komunitu v Pardubicích včetně hráčů zarmoutila další smutná událost, ve středu v pouhých 40 letech zemřel oblíbený spíkr hokejových bitev Jiří Vondra. Chlapík, jenž se staral o výbornou atmosféru během utkání.

Být Vondra tradičně na místě, nálada dohrávky by jednoznačně byla jiná. Na poloprázdné tribuny byl nezvyklý pohled, odhadem dorazily asi tři tisícovky diváků, možná o pár stovek víc. Spousta přespolních evidentně zůstala doma. Kotel příznivců Dynama fandil vášnivě jako obvykle, ovšem celkový dojem byl prazvláštní.

V řádném termínu utkání bylo přítomno kolem 9500 lidí., tedy téměř plná hala pro 10194 míst. „My jsme vděční, že vůbec někdo přišel,“ reagoval střelec úvodního gólu Jiří Smejkal. „Řada lidí se sem určitě tahala z dálky a jezdit sem kvůli 14 minutám asi není úplně normální. O to víc jsme rádi, že tu lidi byli. Kotel byl hezky slyšet. Chtěli jsme všem lidem dát tři body, což se povedlo a jsme moc rádi.“

Za 25 minut čistého času bylo hotovo. Nejprve v 50. minutě skóroval Jiří Smejkal a v 54. Lukáš Radil. Hosté se dostali k jedné dobré šanci, kterou kryl Roman Will.

„Od rána jsme si říkali, že to bude trošičku jiné než normálně, že se nemáme na co šetřit a musíme do toho vletět od začátku na sto procent. Od první chvíle jsme to plnili, nedali jsme jim kousek ledu,“ potěšilo útočníka Smejkala. „Naplánovali jsme si krátká a intenzivní střídání, což se nám od začátku dařilo. Dali jsme důležitý první gól, přidali druhý a pak už si to pohlídali. K ničemu jsme je nepustili,“ pochvaloval si. Bizarní údaj svítil v zápise u jeho spoluhráče Mateje Pauloviče, v dohrávce naskočil na led na pouhých 29 sekund.

Po utkání se rozdaly ceny nejlepším hráčům a šlo se domů. Pohled do očí poražených a ticho při vstupu do kabin vypovídal o mnohém. Jak to co nejtrefněji popsat? Prázdnota. Asi. Hosté posléze pokračovali do Ostravy, kde je v pátek čeká duel s Vítkovicemi.

Že mělo konání dohrávky na litvínovské hráče jistý negativní vliv, potvrdil i kouč Karel Mlejnek. Za stavu 1:3 v závěru duelu se prohrávající vždy pokoušejí o odvolání brankáře a hru s šesti hráči v poli. Hosté do tradičního risku nešli, šlo cítit, že něco je tentokrát jinak. „Byli jsme na to připravení, ale úplně jsme necítili šanci a příležitost při aktuálním rozpoložení hráčů na ledě,“ odpověděl kouč Vervy. „Co k tomu říci, no… Popřát Pardubicím k vítěznému utkání. My jsme bohužel udělali víc chyb, než bylo záhodno. Stoprocentně před první brankou, před druhou pravděpodobně taky, byť tam se důkladněji podíváme na situaci před modrou čárou, o které nejsme úplně přesvědčeni, že byla OK. Pardubice si za těch 14 minut zasloužily vyhrát.“

Příprava na neobvyklou podvečerní šichtu podle Mlejnka probíhala standardně. „Jako před každým jiným utkáním, snažili jsme se připravit, jak nejlíp jsme mohli. Pardubice nebyly lepší od první minuty, byly lepší od 46. minuty. Naše nastavení ale v žádném případě nebylo takové, že to jedeme jenom odehrát,“ ujišťoval kouč. V Ostravě už to ovšem bude muset vypadat o dost jinak, aby v premiéře Václava Varadi obdržel i Litvínov nějaký ten bod.

Vítězný vstup u pardubického týmu zažil nový šéf střídačky Miloslav Hořava, jenž společně s Markem Zadinou nahradil v pondělí odvolané duo Baďouček – Ludvig. Po zápase se při přijímání gratulací pozdravil s litvínovskými protějšky a zaplul do kabiny. Hodnotit utkání před přítomná média nepřišel, což zas tak nepřekvapilo. Hořava byl, je a dál bude svůj.