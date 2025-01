Končí jim smlouva a může přijít trejd: Zámorský, lídr Olomouce či gólmani

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Hokejisté, kterým končí na konci sezony současná smlouva, mohou od 1. ledna jednat s libovolným klubem o nové. Zatímco v prvním díle jsme se zaměřili na útočníky, ve druhém přijde řada na obránce a brankáře. Vybrali jsme hráče, u kterých by výměna mohla dávat smysl. Na konci sezony jim totiž končí kontrakt a klub je může v létě ztratit bez náhrady. V článku iSport.cz se podívejte na další část hráčů, o které se jedná.

Stuart Percy HC Vítkovice Ridera V sezoně 2022/23 nasbíral v dresu Motoru excelentních 22 bodů ve 26 zápasech. Po sezoně podepsal s Vítkovicemi a uplynulý ročník se dal s 23 body ve 46 utkáních považovat za povedený. Aktuální sezonu se ale kanadský obránce trápí. Minuty na přesilovce navíc převzal Jan Košťálek. Jednatřicetiletému zadákovi na konci sezony vyprší smlouva. Vítkovice momentálně spadly až na 12. místo. Jeho výměna by z pohledu Ridery dávala smysl. Je ale otázkou, zda by o jeho služby byl v extralize zájem.

Jakub Sirota HC Olomouc Po návratu ze zámoří se ihned stal klíčovým hráčem moravského celku. V aktuálním ročníku je s časem 20:13 na zápas suverénně nejvytěžovanějším hráčem Olomouce. Už v minulém ročníku patřil mezi elitní extraligové obránce. Stejně tak nyní. Podle zdrojů iSport.cz není Jakub Sirota momentálně nakloněný k prodloužení smlouvy. Údajně se odchodu nebránil už minulé léto, kdy ale Olomouc zaktivovala opci na další sezonu. Nyní má vedení klubu (zřejmě) poslední šanci svého lídra neztratit bez náhrady.

Petr Zámorský HC Škoda Plzeň V uplynulých dvou sezonách nasbíral 72 bodů ve 103 zápasech. V létě 2024 měl dostat na poměry klubu nadstandardní peníze, aby setrval. S výkony elitního zadáka v aktuálním ročníku ale nemůže být Plzeň spokojená. Trejd by dával smysl. I přes nižší produktivitu v současné sezoně pořád platí, že Zámorský směrem do ofenzivy umí. Navíc disponuje bohatými zkušenostmi jak z reprezentace, tak zahraničí. Pokud by se v extralize našel celek se zájmem o jeho služby do konce sezony, Plzeň by mohla být výměně otevřená.

Daniel Král Bílí Tygři Liberec V minulé sezoně ukázal, že se na něj Liberec může spolehnout. V létě se ale do klubu vrátil Petr Kváča, který podepsal smlouvu do roku 2027, a stal se jasnou jedničkou. Král zasáhl pouze do 13 utkání, což je výrazný pokles oproti minulé sezoně (34 zápasů). Bílí Tygři ho pochopitelně chtějí udržet. Král má 21 let a před sebou nadějnou budoucnost. Na druhou stranu nepřekvapí, pokud by rodák z Havlíčkova Brodu toužil po větší zátěži. I zřejmě z toho důvodu s Libercem stále neprodloužil kontrakt. Podle informací webu iSport.cz by se nebránil změně působiště. Statistiky v sezoně 2024/25: 13 zápasů - 3 výhry - 90,7 %