Stránský má bod na zápas, na operaci nemusí: Jsem téměř na sto procentech

Už jste úplně v pořádku?

„Ještě jsem měl to zranění trošku v hlavě a limitovalo mě. Někdy ho cítím, ale nezhoršuje se to. Je to v pohodě. Nebolelo to a zápas od zápasu to bude lepší. Jsem už téměř na sto procentech.“

Zranit se hned po třetím duelu v novém klubu, to naštve, co?

„Jo. Už jsem se do toho dostával a přišlo takové zranění. Nemyslel jsem si, že to bude na tak dlouho. Bohužel se to protáhlo.“

Po návratu jste byl součástí skvělé přesilovkové souhry, zakončené Hynkem Zohornou . To jste stihli secvičit?

(úsměv) „Věděli jsme, jak oni brání a řekli si, co by na to mohlo platit. Tak jsme to zkusili. Vyšlo to až nad plán.“

Proti Mladé Boleslavi jste předvedli asi nejlepší výkon v sezoně. Vnímáte to podobně?

„Vletěli jsme na ně, hráli jsme výborně dopředu i dozadu. Jezdilo nám to a nedali jsme jim čuchnout. Měli jsme puk pod kontrolou a k ničemu jsme je moc nepustili. Když už to hořelo, Posty (Michal Postava) to zavřel. Snad budeme takto pokračovat dál. Jsem rád, že jsem do toho mohl naskočit. Chceme hrát o co nejvyšší příčky, díváme se nahoru, ať máme co nejlepší pozici pro play off.“

Probírali jste, že je v bráně soupeře Dominik Furch , dvě sezony hvězda Komety?

„Určitě. Všichni vědí, že patří k nejlepším gólmanům v lize. Chtěli jsme chodit hodně do brány a znepříjemnit mu to tam. Myslím, že se to povedlo.“