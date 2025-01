Další český gólman v NHL? Kouč o šancích Hrabala: Typ, co je v hledáčku

Je součástí realizačního týmu, který získal dva bronzy na mistrovství světa do 20 let. Trenér gólmanů Martin Láska (41) se v rozhovoru pro deník Sport vrátil k dosud nevyřčeným detailům, které rozhodly o třetí české medaili v řadě. Přibližuje spolupráci s jedničkou Michaelem Hrabalem i kolegou z národního týmu mužů Ondřejem Pavelcem. Prozradil, co říkal střelcům před nájezdy se Švédy. „Nakonec trvaly dost dlouho,“ směje se Láska při vzpomínce na drama v boji o třetí místo.