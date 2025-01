Tenista Macháč už zapomněl na lásku Siniakovou: Vyměnil ji za SuperStar!

Je to zrzka, je starší, zabouchl se do ní. Ale pozor, bejvalka Siniaková to není! Český tenista Tomáš Macháč (24) má v Austrálii po boku novou partnerku, a ne ledajakou. Slovenskou zpěvačku Emmu Drobnou (30)!

Nebyl by to on, aby svoji novou přítelkyni netajil před celým světem. Vyjma jediné zdánlivě nevinné fotky z restaurace žádné společné snímky. Nicméně pohledy na fandící Emmu jsou výmluvné. Nervózně vysedává v melbournském hledišti, mačká mu palečky, tetelí se blahem, když vyhrává. Tohle je láska! „Je to kamarádka. Nazval bych ji lepší kamarádkou,“ řekl nakonec Macháč se smíchem pro Tenisový svět.

Spolu pár měsíců

Kdepak kamarádka! Láska! Podle informací Blesku se ti dva dali do kupy už koncem podzimu, kdy krásná Emma, vítězka populární soutěže Česko Slovenská SuperStar, popletla Tomášovi hlavu. „Teď žádného frajera nemám,“ prozradila zpěvačka ještě v říjnu v rozhovoru pro slovenské Fun radio a nevyloučila, že by po rozchodu s fotbalistou Šebem mohl být jejím dalším partnerem opět sportovec.

„Záleželo by na člověku,“ usmála se. To elitní český tenista byl po rozchodu se zlatou olympijskou parťačkou Siniakovou oficiálně také bez závazků.

Hurá na Djokoviče

V prosluněné Austrálii jsou teď stále spolu a vychutnávají si čerstvou lásku. Moc dobře vědí, že je čekají i bolestné chvíle dlouhého odloučení, kdy Macháč bude objíždět svět po turnajích a Drobná pro změnu rozvíjet svoji úspěšnou pěveckou kariéru.

Proto je třeba si užít každou společnou chvilku! V pátek ráno (od 9:00, Eurosport 1) bude Emma v hledišti největší australské arény Roda Lavera opět fandit ostošest, jejího milého čeká bitva o osmifi nále proti hvězdnému Djokovičovi.