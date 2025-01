Zástěra a vysavač! Veselý fotbalový mág Ladislav Vízek slaví 70: Tohle mě čeká

Dokud budou slzavým údolím zvaným svět putovat lidé obdaření prachobyčejnou člověčinou, bude v něm místo na slzy smíchu. Legendární plejer Ladislav Vízek dnes slaví sedmdesátiny.

Ve vilce v Dolních Chabrech je planeta ještě v pořádku. „Simčo, kde máš zástěry?“ Volá své nadmíru příjemné manželce do práce. V odpovědi mu zní otázka: „Ve skříňce nad dřezem nad utěrkama. Ale na co ty potřebuješ zástěru?“ Vysvětluje: „Mám tady fotografku Blesku a budu mýt nádobí,“ a slyší: „Vždyť jsi to nikdy nedělal.“

Freddie z Chaber

Se šlechtěním koberce je to nemlich to samé. Fórek! Láďa bafne vysavač a s připomínkou na slavnou scénu kapely Queen zahlaholí. „Jsem jako Freddie Mercury . Tohle mě teď čeká.“ Nečeká, ty taškáři! „Fakt ne. Vždyť já neuvařím ani kafe. Fotbal už kvůli kolenům nehraju, občas čtyřhru v tenise, takže mi zbyly jen karty. Mám trochu tělesnou krizi sedmdesátníka a hlavně štěstí na Simonu a Viktorku. Neumím být sám. Dcera je hlava rodiny a my jsme z ní paf,“ culí se. „Víš co? Já chci být vždycky veselej. Jinej už nebudu. V pátek budu mít v Kozlovně na oslavě devadesát lidí, budeme tam s Viktorkou zpívat písně od Goťáka,“ pověděl Blesku majitel restaurace v pražských Čimicích Ladislav Vízek . A šel se brodit záplavou gratulací v mobilu.