Šílenost v Japonsku: Plavkyně narážely hlavou o stěnu

Tokijský bazén, dějiště olympijských plaveckých discipín před čtyřmi lety, se stal místem zranění několika plavkyň. Rozhodčí při závodu o Pohár Kósukeho Kitadžimy totiž nevhodně umístili praporky ukazující, kolik metrů zbývá do konce bazénu. A malér byl na světě.

Představte si, jak probíhá znakařský závod: Plavci jsou ve vodě a před obrátkou u stěny bazénu zahlédnou vlaječku. Ta je umístěna pět metrů od kraje a označuje právě místo obrátky. Běžně precizní japonští pořadatelé je ale postavili dva a půl metru od kraje. Dráze na přípravu obrátky tak ubrali celou polovinu délky!

Co následovalo je nasnadě. Vzhledem k tomu, že účastnice poháru plavaly v domnění, že jim zbývají ještě více než dva metry, k obrátce na plný plyn, narážely jedna po druhé hlavou do stěny bazénu. Ačkoliv pokračovaly dál v závodu, jejich výstup z vody byl jednoznačně poznamenaný nárazy. Otřesené plavkyně podle webu Insidethegames nakonec vyhledaly lékařské ošetření a byly převezeny do nemocnice.

„Před startem si chyby nikdo nevšiml, až poté, co plavkyně začaly narážet do stěny. Pokud vím, tohle se nikdy předtím nestalo,“ omlouval se závodnicím, trenérům i divákům šéf rozhodčích Takanori Awai. Druhý den se závod opakoval. Tentokrát již podle standardně umístěných vlaječek. Samozřejmě ale bez zraněných plavkyň z předchozího dne.