Jágr chyboval a nepokračoval: posadil sám sebe. Už nebudu hrát, řekl kouči

Seděl na kraji lavičky vedle náhradního brankáře Daniela Jansy s pohledem nejčastěji zabodnutým do země nebo do multimediální kostky nad ledem. Chvílemi vstal, opřel se o mantinel a povzbudil spoluhráče. Nestárnoucí Jaromír Jágr nedohrál zápas 41. kola extraligy na ledě Sparty, po chybě před třetím gólem domácích naskočil na jediné střídání a v sestavě ho nahradil Denis Kusý. Rytíři se bez hrajícího majitele nadechli, rozdíl stáhli na jednogólový, ale nakonec padli 2:5. „Akorát řekl, že už nebude hrát,“ prozradil k Jágrově odstoupení asistent trenéra Václav Skuhravý.

Krátce po začátku druhé třetiny měli dobrou šanci na snížení ztráty. Tomáš Hyka pykal za vysokou hůl a Kladno chtělo zlobit v přesilovce. Místo toho přišla další rána. Jaromír Jágr se na středu nepohodl s Matyášem Filipem, přišel o puk a Miroslav Forman v úniku vyšvihl nechytatelnou střelu na 3:0.

Číslo 68 si pak na ledě střihlo ještě jednu šichtu, zblízka sledovalo další obrovskou šanci Formana. Od toho okamžiku už se Jágr na ledové ploše neobjevil. Sundal rukavice, posadil se na kraj střídačky a spoluhráče jen sem tam povzbudil. Po vstřeleném gólu si s nimi šel kolegiálně ťuknout. Příležitost k tomu měl hned dvakrát. „Nechci komentovat, jestli to bylo zdravotní, nebo to byl impuls,“ nechtěl Skuhravý specifikovat důvod výpadku lídra.

Rytíři se zvedli až po Jágrově odstoupení a za tříbrankového náskoku soupeře. Naději vykřesal Martin Procházka pohotovou dorážkou vlastní střely. V další početní výhodě znovu zafungovala souhra Tralmaks – Smoleňák, kapitán hostů tečoval nastřelený puk, i když padal k ledu.

Jenže po větších nadějích bylo už za minutu a jedenáct sekund. Dorážkou z úhlu uklidnil Spartu Michal Řepík. „Pomohlo nám to. Měli jsme tam výpadek, nehráli jsme ideálně. Trošičku se dostávali na koně a my dolů, což je logické. Čtvrtý gól nám samozřejmě pomohl, že jsme odskočili a udělali jim to těžší. To bylo důležité,“ uvědomoval si dvougólový střelec.

Poprvé se trefil už při drtivém nástupu Sparty, skóre otevíral po 27 sekundách zápasu. Jeho zásah určil nádech celé první třetiny. „Vždycky to hráči pomůže, ať si každý říká, co chce. Pomůže to sebevědomí, odlehčí to nohy. Je to příjemné,“ přiznal Řepík.

Zvýšení sparťanského náskoku pak přinesla hezká souhra, na jejímž konci stál Michal Špaček. Řadu dalších situací sparťané zbytečně překombinovali. „Měli jsme ještě šance v první třetině, druhá byla špatná. Ztráceli jsme puky na modré čáře, ještě jsme udělali pár chyb. Něco jsme si k tomu o druhé přestávce řekli a třetí byla zase oukej,“ hodnotil lídr domácích.

Rytíři se ještě v závěrečném dějství chtěli porvat o drama, dvakrát hráli v početní výhodě. Domácí ale zkušeně oslabení přestáli a sami zahodili několik možností. Až dvě minuty před koncem definitivně rozhodl druhým zásahem Špaček.

„Sparta ukázala kvalitu, celý zápas byla lepší. My tahali za kratší konec, domácí zaslouženě vyhráli. Dneska jsme brankáře ani neohrozili,“ litoval asistent hostujícího kouče.

Sparta si výhrou pojistila vedení v tabulce, pyšnit se může čtyřbodovým náskokem. Druhé Pardubice ale dohrají kolo až v úterý. Kladnu naopak přibývají starosti. Po výhře Vítkovic už má k dobru jen tři body před pozvánkou na další baráž. O osudu klubu, co se týče majetkových struktur, se rozhodne už ve čtvrtek, kdy by měl Jágr oficiálně prodat větší část podnikateli Tomáši Drastilovi. Po sportovní stránce přinesou rozuzlení další extraligová kola.

Není navíc jisté, kdo bude připravený do nich nastoupit. Utkání neodehráli po ostrých střetech bek Tomáš Hanousek a útočník Jaromír Pytlík. „Uvidíme ve středu. Budou hrát hráči, kteří budou zdraví a připravení,“ pravil Skuhravý.