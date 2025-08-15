Čiliak „utekl“ z Francie. Chyběla mi rodina, říká posila Zlína. Titul Komety tušil…
Čekali jste, že ještě bude hrát v Česku? Mělo se za to, že Marek Čiliak (35) dochytá úspěšnou kariéru v Marseille, užije si moře, sluníčka a hokeje bez tvrdého tlaku na výsledky. Jenže Daniel Huf si přál mít ve Zlíně u sebe slovenského kamaráda, kolegu a mentora v jedné osobě. Klub s tím neměl problém. Dvojnásobný extraligový šampion se vrátil po pěti letech do Baťova města, kde mu bylo půl sezony fajn. „Ve Francii jsem nebyl psychicky spokojený,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Po čtvrteční přípravě Zlín-Kometa (6:5 po prodl.) trvalo podávání rukou déle, než je obvyklé. Jako kdyby skončila jedna série play off. Domácí náhradník Marek Čiliak se srdečně poplácával s bývalými spoluhráči, s většinou prohodil pár slov. Vazba na Brno, kde prožil nejlepší sezony, je stále silná. Extraligu však v pětatřiceti letech mění na nižší Maxa ligu.
Jak došlo k návratu do Zlína?
„Jednali jsme delší dobu. Už v závěru minulé sezony. Dokonce bylo ve hře, že bych přišel dříve. Ale klub mě tehdy nepustil.“
Byl byste dneska hráčem Beranů, kdyby nechytal v klubu Daniel Huf, váš blízký kamarád?
„Těžko říct. Takhle to prostě dopadlo. Je pravda, že s Hufínem jsme byli v pravidelném kontaktu. Dával jsem mu na dálku nějaké rady. Sedli jsme si. Musím říct, že jsem nikdy neměl s žádným brankářským kolegou problém. S každým jsem vycházel dobře. Někdo to má možná jinak.“
Jste jako Hufův druhý táta?
(úsměv) „Tak starý zase nejsem. Spíš starší brácha.“
Váš parťák je už několik sezon oporou týmu. Neměl už dávno chytat v extralize?