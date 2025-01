Nervózní návrat Shiffrinové: boj se strachem. Vzpomněla tragédii v USA

Její lyžařský návrat byl velkým sportovním tématem. Mikaela Shiffrinová na závěr svého krátkého interview pod svahem v Courchevelu ale myslela na něco jiného.

„Můžu říct ještě jednu věc? Včera v noci se stala letecká nehoda, která zasáhla několik mých kolegů z krasobruslařského amerického týmu. Všem nám to zlomilo srdce. Chtěla jsem jim chvíli věnovat,“ řekla Shiffrinová.

Tragédie ve Washingtonu přidala další zátěž do jejího komplikovaného comebacku po listopadovém pádu v Killingtonu. Shiffrinová tehdy útočila na jubilejní sté vítězství ve Světovém poháru, skončila v nemocnici se zrádným bodným zraněním.

„Věděla jsem, že to k lyžování patří. Ale poslední dva měsíce jsem musela překonávat strach, že se takový divný pád stane znovu,“ líčila Shiffrinová pro Eurosport těsně před startem v Courchevelu.

Po prvním kole byla pátá, ve druhé jízdě brzy po startu udělala chybu, ztratila rychlost a v celkových výsledcích se sesunula na desátou příčku. A to jí pomohly výpadky Švýcarky Wendy Holdenerové, která vůbec nedojela do cíle, a Švédky Anny Swenn Larssonové, která se málem zastavila a z medailové jízdy propadla na konec výsledkové listiny.

„Byl to velmi důležitý krok v mé rekonvalescenci, potřebovala jsem vidět, jak jsem na tom ve srovnání s nejlepšími, a na čem můžu zapracovat před mistrovstvím světa,“ líčila Shiffrinová. „Když jsem viděla video z prvního kola, šlo o můj rytmus a timing, abych správně chytla trať. Trochu jsem s tím bojovala. Je to něco, co jsem nemohla spravit dneska. Potřebovala jsem tenhle závod, abych si to uvědomila.“

Shiffrinová má na Courchevel emotivní vzpomínky, protože právě tady v prosinci 2020 vyhrála první závod po smrti svého tatínka. Tentokrát zažila obtížný návrat po dvouměsíční pauze.

„Zatím jsem trénovala sama a tratě byly vždycky výborné, což bylo skvělé pro můj progres. Tady byly podmínky náročné, poprvé jsem čelila výzvě. Doháním ty nejlepší na světě, mám hodně co na práci,“ hodnotila Američanka.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Courchevelu

SP v sjezdovém lyžování v Courchevelu (Francie):

Ženy - slalom:

1. Ljutičová (Chorv.) 1:45,06 (51,88-53,18), 2. Hectorová (Švéd.) -1,26 (52,95+53,37), 3. Dürrová (Něm.) -1,28 (53,02+53,32), 4. Liensbergerová (Rak.) -1,44 (52,56+53,94), 5. Rastová (Švýc.) -1,46 (53,37+53,15), 6. Colturiová (Alb.) -1,48 (53,81+52,73), ...33. Dubovská (ČR) 54,79.

Průběžné pořadí slalomu SP (po 7 z 10 závodů): 1. Rastová 450, 2. Ljutičová 409, 3. Holdenerová (Švýc.) 345, 4. Liensbergerová 334, 5. Dürrová 321, 6. Hectorová 291, ...30. Dubovská 29.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 35 závodů): 1. Brignoneová (It.) 799, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 729, 3. Rastová 607, 4. Ljutičová 601, 5. Hectorová 587, 6. Goggiaová (It.) 551, ...24. Ledecká (ČR) 229, 76. Dubovská (ČR) 29.