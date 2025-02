Krvavá párty: Útočník zranil před zraky Beckhamových bodyguarda

Nicky Butt, jeden z členů zlatého kolektivu Manchesteru United v roce 1992, slavil padesátiny. Na jeho oslavu dorazili Beckhamovi, Paul Scholes, Gary Neville a další členové této skupiny. Jenže slavnost byla přerušena napadením budyguarda, který skončil v krvi.

Oslava se rozjela 24. ledna v soukromé restauraci, kterou navštívilo třicet lidí okolo hlavního aktéra Nickyho Butta. „Bylo tam několik známých tváří, včetně některých z ročníku 1992 a jejich manželek a přítelkyň, například i Victorie Beckhamová.“ Odpoledne se přesunuli do luxusního podniku Soho v hrabství Oxfordshire. Večer šel bodyguard řešit problém s mužem, který něco vykřikoval venku u zídky. Když se ochránce vrátil mezi hosty, způsobil poprask. „Všude byla krev. Lidé byli šokováni," popsal svědek události.

Salónek v podniku Soho vyjde na zhruba 24 tisíc korun za noc. Po návratu zkrvaveného bodyguarda se hosté rozhodli odjet domů a podnik opustili. Beckhamovi se vrátili do své nemovitosti, kterou pořídili za 360 milionů korun, a která stojí blízko podniku. Nicky Butt, Gary Neville i Paul Scholes odjeli do svých domů poblíž Manchesteru.

Zraněný strážce byl převezen do nemocnice k ošetření. Momentálně je v pracovní neschopnosti a policie pátrá po útočníkovi. Přitom luxusní podnik nepatří mezi lokality svádějící k násilí. „Je to úplně poslední místo, kde byste očekávali, že uslyšíte o takovém chování. Takový incident tam rozhodně není pravidelný. Ostatní hosté i zaměstnanci byli z toho, co se stalo, v šoku.“