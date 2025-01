Vede Amorim opravdu nejhorší tým v historii Manchesteru United?

Když Rúben Amorim přebíral v polovině listopadu Manchester United po Eriku ten Hagovi, v prvních rozhovorech několikrát zdůraznil, že víc než taktika je pro něj nastavení a charakter samotných fotbalistů. Často se opíral o úspěšnou historii klubu z Old Trafford. Po dvou měsících v pozici hlavního trenéra můžeme s nadhledem soudit, že se éra podobná té Sira Alexe Fergusona do Divadla snů jen tak nevrátí.

Anglická Premier League byla a je pro fanoušky Rudých ďáblů prioritou. Aktuálně třinácté místo a pouhých 11 bodů z jedenácti zápasů pod novým trenérem se dá snadno označit za skandál. „Jak jsem několikrát řekl, nezměním se! Ať se stane cokoliv. A vím, že můžeme uspět. Musíme ale nejprve přežít tyto momenty.“ Slova Rúbena Amorima po porážce s Brightonem 1:3 byla upřímná.

Portugalec je věrný svému rozestavení 3-4-3. Sám často přiznává, že ideální jedenáctku zatím hledá, ale že ze svého herního stylu neuhne. Fanoušci začínají být nervózní. Všichni manažeři měli v klubu po éře Sira Alexe Fergusona mnohem úspěšnější vstupy do Premier League. Dokonce i tolik kritizovaný Erik ten Hag si ve svých úvodních jedenácti duelech nejvyšší anglické soutěže připsal o 9 bodů víc než tým Amorima.

Někoho možná překvapí, že má Portugalec navzdory špatným výsledkům v šatně velikou podporu. Pod drobnohledem je v poslední době kromě jiných i brankář André Onana. V uplynulých týdnech ve vápně United hned několikrát zbytečně chyboval. „Víte, stále jsme nadšení, že hrajeme tímto stylem. Jsem si jistý, že se časem zlepšíme. Pokud budeme pokračovat v tom, co jsme už začali, bude to úžasné. Budoucnost vypadá skvěle,“ říkal v polovině ledna kamerunský gólman.

Manchester United v posledních pěti ligových zápasech vždy jako první inkasoval. Stoper Harry Maguire tento fakt přičítá špatnému nastavení hráčů i nízké koncentraci. „V kádru máme fotbalisty, kteří vyhráli mnoho trofejí. Přijde mi ale, že nehrajeme dostatečně týmově. Není to problém taktiky. Nejsme psychicky připravení na ostré zápasy, navíc individuálně chybujeme. Brightonu jsme gól darovali, proti Nottinghamu a Bournemouthu jsme zase inkasovali ze standardní situace,“ sypal si popel na hlavu v rozhovoru pro BBC anglický stoper.

Světlo na konci tunelu

Můžeme tedy současný Manchester United za něco chválit? Tým Amorima porazil ve čtvrtek v Evropské lize Rangers 2:1 díky gólu kapitána Fernandese z 92. minuty zápasu. Red Devils v této soutěži ještě neprohráli, jsou na 4. místě a velmi pravděpodobně postoupí přímo do vyřazovací fáze z TOP osmičky.

Po individuální stránce je nevytěžovanějším a nejproduktivnějším hráčem Manchesteru United pod Rúbenem Amorimem dvaadvacetiletý Amad Diallo. Mladý křídelník si v „nové klubové éře“ připsal zatím 6 gólů a 5 asistencí. Jen ve 4 zápasech z šestnácti nebyl v základní sestavě portugalského kouče.

Na začátku sezony velmi nevýrazný Bruno Fernandes se výkonnostně také zvedá. Na hřišti je opět lídrem a začíná střílet góly. V posledních čtyřech soutěžních duelech se trefil třikrát.

Bitva na Craven Cottage

Ještě několik let zpátky bylo normální, že Manchester United přijížděl na stadion Fulhamu v roli jasného favorita. V neděli večer (start studia na CANAL+ Sport 19:30 hod.) to tak ale rozhodně nebude. Tým Marca Silvy je v tabulce o tři příčky výš než United (10. místo), navíc v této sezoně dokázal kromě jiných porazit Chelsea (4.), Nottingham (3.) nebo Newcastle (6.). Amorim by se jistě spokojil s výsledkem, o který se v 1. kole aktuální sezony Premier League postaral ještě jeho předchůdce Erik ten Hag. United v srpnu porazili Chalupáře 1:0.

Přeju hezký víkend s Premier League