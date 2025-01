Cantonovo kung-fu slaví 30 let: Mrzí mě jen, že jsem ho nenakopl víc

Většina hráčů přichází na Old Trafford a fanoušci vyzvídají, jsou-li pro tuto scénu dost velcí. Eric Cantona tu ideu převrátil. „Je tohle jeviště dost velké pro mě?“ Zvedl si límec, slavil s vypjatou hrudí a rukama dokořán, jako by se vyhříval v milujících očích Divadla snů. Stal se hybatelem, spouštěčem a rozbuškou nejúspěšnějšího období Red Devils. „Všichni povyrostli,“ velebil kapitána Alex Ferguson. Nejpamátnější je ovšem 25. leden 1995, kung-fu kop, kterým ztrestal jedovaté plivance chuligána z publika. Vyzývali ho, aby se omluvil a svého chování litoval. Nikdy to neudělal.