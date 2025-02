Tenisová kráska Hantuchová přiznala: Přípravy na těhotenství!

Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová (41) v posledních měsících září. Sportovní legenda našla štěstí po boku slavného přítele Guye Forgeta (60) a nedávno se rozhodla pro důležitý krok.

Věk se nedá zastavit. A i když Daniela Hantuchová neztrácí s přibývajícími léty svůj půvab, je si vědoma, že v určitých věcech je číslo v rodném listě pro ženy z biologického hlediska trochu limitující. Především v případě mateřství. Pár dní zpět proto přiznala, že se rozhodla nechat si zamrazit vajíčka.

„Když jsem si poprvé zjišťovala, jaké jsou mé možnosti, pan doktor mi řekl, že tohle slýchá tak čtyřikrát, pětkrát za den,“ prozradila v rozhovoru s kamarádkou a herečkou Zuzanou Vačkovou. Její situace pro ni proto byla motivací o této věci veřejně promluvit. „Je velmi důležité o tom mluvit, aby všechny ženy věděly, že jsou i tyto možnosti,“ myslí si Daniela. Zmražení vajíček prý zvažovala poslední tři roky. Zákrok nakonec podstoupila před pár týdny.

„Je moc důležité přijít za odborníky a radit se s nimi. Na internetu moc kvalitních informací nenajdete. Já jsem nic nečetla a držela se pokynů doktora,“ přiznala Daniela, která před zákrokem musela podle webu Šport24.sk projít náročnou léčbou. „Naučilo mě to zpomalit, zapomenout na vše kolem sebe. Od té doby si mnohem víc vážím sebe samotné. V mém případě byl ten proces neskutečně příjemný,“ libovala si tenisová legenda. A popsala také detaily léčby.

„Únavu určitě cítíš. Když už mám hormonální léčbu, nač riskovat, že bych to ohrozila nějakým blbým golfem. To už není sranda. Je potřeba si nechat čas na sebe a dělat věci poctivě,“ popisovala svůj úhel pohledu bývalá reprezentantka.Celý proces byl pro ni velmi emočně náročný. „Měla jsem existenční otázky a půl dne jsem plakala. Byla jsem však nastavená, že cokoliv na mě přijde, musím to vyřešit v sobě. Byl to určitě nejtěžší, ale i nejkrásnější měsíc v tomto roce,“ má jasno Daniela. Tu potěšilo i prostředí nemocnice, kde byli všichni milí a pozitivní. Při vstupu na operační sál se prý cítila, jako kdyby si přišla zahrát tenis.

Momentálně Hantuchová uvažuje o opakování zákroku. „Přemýšlím, že bych šla ještě jednou, aby těch šancí bylo co nejvíc. Jak říká pan doktor, jsou uložené ve špajzu a ty si sama řekneš, kdy dál. Nemusíš se už dívat na hodinky,“ vysvětlila Slovenka.