Strýcová líčí, co čeká Kvitovou: Slzy, výčitky... Ale po dítěti vydržíte víc

Byl to happy end sezony 2023, který vzal za srdce. Barbora Strýcová uspořádala v sedmatřiceti a s ročním synem Vincentem po boku comeback na kurty. Za dva a půl měsíce z ní byla podruhé wimbledonská šampionka ve čtyřhře. Jakým výzvám bude při návratu čelit Petra Kvitová? Co udělá se ženou sportovkyní mateřství? O tom všem se dnes již dvojnásobná maminka rozpovídala v rozhovoru pro Sport a iSport.cz.

Když v karanténě během covidového Australian Open 2021 zjistila, že je těhotná, ukončila záhy kariéru. V divné pandemické době, kdy se hrálo bez diváků a kvůli tomu, že musela. Přála si lepší tečku, a tak se jako máma odhodlala v sedmatřiceti k poslednímu hurá. Na trávě All England Clubu bylo oslňující, vedla k němu však strastiplná cesta.

Co bylo nejsložitější při návratu z mateřské?

„Vůbec nevíte, do čeho jdete, protože netušíte, co vydrží vaše tělo. To pro mě byla největší neznámá. Já ale měla výhodu v tom, že jsem byla vždycky pracant a nevadilo mi vracet se do kondice. Jen jsem musela změnit přípravu a kvůli nedostatku času trénovat kratší, zato intenzivnější jednotky. Jinak jsem se ale nakonec cítila skvěle, protože tělo po porodu nejdřív zeslábne, ale pak zase zesílí a přišlo mi, že vydržím víc než dřív.“

Někteří lékaři tvrdí, že těhotenství má na tělo blahodárný vliv.

„To můžu potvrdit. Samozřejmě tvrdý trénink jsem po pár týdnech taky začala cítit, ale vydržela jsem trénovat víc než předtím. Nejvíc jsem se ale obávala toho, až naskočím do ostrých zápasů, protože jsem vůbec nevěděla, na jakém levelu jsou ostatní holky. Sice můžete hrát tréninkové zápasy, ale ty nejsou takové.“