Poznar o brutálním Polsku, mladším Zlínu, osobních ambicích a Trnavě

Někdo to bral za tutovku, ale comeback se nakonec nekoná…

„Už se to ve mně tvarovalo na podzim. Když to šlo, sledoval jsem každý zápas Zlína. Líbila se mi přeměna pod Broňou Červenkou, s mladými hráči to začalo mít tvář. Spolupráce by mi dávala smysl, fakt jsem tam chtěl jít, protože tým začal hrát dobře. S trenérem i se Zdeňkem Grygerou jsem byl furt v kontaktu. Chtěli, ať jim dám vědět, když skončím v Polsku.“

Což jste udělal, ale smlouvu se Zlínem nepodepsal. Proč?

„Měli jsme krásnou debatu, na rovinu jsme si řekli, že se chce klub vydat cestou perspektivnějších hráčů. Asi řeší vyškovského Baya nebo Schánělce ze Sparty. Opravdu to chápu. Dřív tam bylo hodně zkušených, ale úplně to nešlo, tak se možná chytili za nos. A asi je to tak dobře.“

Dvouleté angažmá v Termalice hodnotíte jak?

„Velká zkušenost, které ani náhodou nelituji. Bruk-Bet Termalica je brutálně specifický klub. Má náročné majitele, ale trošku jinak, než je obvyklé. První i druhá liga jsou vysoce kvalitní soutěže, běhají tam výborní hráči. I díky televizním právům jsou peníze. Co se týče show, hodně se to přibližuje třeba bundeslize, kam dost hráčů taky odchází. Akorát mě mrzí, že jsme neudrželi Ekstraklasu. Byly tam hrozně smutné a smolné momenty, o rok později taky. Trenéři Látal s Kučerou udrželi tým, vypadali jsme dobře, měli jsme nakročeno k postupu, ale chyběl poslední krok. V prodloužení dostanete gól a je po sezoně… Chybělo málo.“

A tak jste v Trnavě, kde jste již před deseti lety působil.

„Spartak zjistil, že chci v Polsku rozvázat smlouvu, tak mě kontaktoval. Odešel jim Mišo Ďuriš, měli v útoku místo. A mně se to líbilo. Pořád vidím Trnavu jako velký klub s velkými ambicemi. Změna po těch dlouhých letech je enormní.“

V čem?

„Ve všem. Na stadionu jsem kulil očima. Lepší než v Čechách, nádherné zázemí na úrovni Slavie a Sparty. Neztratil by se ani v Polsku. Těším se.“

Co čekáte od půlročního hostování s roční opcí? Že si vysloužíte její uplatnění?

„Tak nějak. A po dvou letech v Polsku si chci zase fotbal trošku užívat. Kdyby se chuť přetavila v to, že se mi bude dařit na hřišti, bude spokojená i Trnava.“

Radoslav Látal, který vás trénoval a netají se tím, že Jablonec hledá vysokou devítku, se neozval?

„Teď ne. V létě proběhl lehký kontakt, ale sám věděl, že Termalica mě nepustí. Jsou schopni každému dojet kontrakt až do konce, i když ho nechtějí. Nezajímají je peníze, mají jich hodně. Přemýšlí tak, že jim je jedno, když jim borec za patnáct tisíc eur měsíčně hraje v béčku. Není jednoduché se odtamtud dostat, takže já to beru jako výhru.“

Je to zvláštní, protože také z Látala i asistenta Radima Kučery, kteří v Termalice působili s vámi, jsem ve finále cítil negativní emoce z jinak lukrativního angažmá.

„Co jsem poznal, Polsko je specifické. Slýchávám to i z jiných klubů. Jako všude je to o lidech, ale o Termalice už se ví, že tam hráči nechtějí chodit. Devízou klubu jsou peníze, ekonomicky to tlačí dopředu. Dají vám tam podmínky, které byste třeba jinde v Polsku nedostali. Nicméně pak přicházejí drsné věci.“

To zní až jako nevolnictví.

„No, je tam dost takových nefotbalových věcí… Myslím, že to byl důvod toho, proč trenér Látal s Kučerou pak byli ze všeho vyflusnutí. Jako hráči to až tolik nepociťujeme, ale oni byli první na ráně. Extrémní tlak od majitelů museli podstupovat dennodenně, lepší asi ani nevědět… Měli to hodně těžké.“

Nějaká pozitiva?

„Životně super, naučil jsem se jazyk. Chtěl bych toho využít a udělat si z polštiny i certifikát. I do toho jsem tam s tím šel. Poznal jsem novou zemi, byť cestování mi tolik chybět nebude. Noví spoluhráči mi říkali, že je to štreka do Košic, tak jsem jim hned odpověděl, že my jsme jeli na zápas v úterý a vrátili se v pátek. Někdy jedete dvanáct hodin autobusem, jindy letíte.“

Je pořád Ekstraklasa odskočená, nebo se jí FORTUNA:LIGA pomalu přibližuje?

„Vnímám pořád rozevřené nůžky. Ekstraklasa je strašně zajímavá. Méně taktiky do defenzivy, více techniky s balonem. Už tam není moc týmů, co by hrálo dlouhé nakopávané míče. Jsou tam cizinci, obrovskou kvalitu mají křídla. To je až neuvěřitelné. Když jsem viděl Kaminského, co je teď ve Wolsburgu, nestačil jsem zírat. Skvělý hráč. Fanoušci, stadiony, atmosféra… To dělá ligu hodně atraktivní.“

Díky televiznímu tendru se snad trošku přiblížíme.

„Česká liga jde nahoru. Když se to tendrem ještě zlepší, budu jen rád. I u nás běhá spousta dobrých fotbalistů, hrají se super zápasy. Vidím teď FORTUNA:LIGU jako zajímavý produkt.“

A slovenskou?

„Z té jsem vypadl, řeknu vám za půl roku.“ (úsměv)

A pak se třeba jednou do Zlína vrátíte jako funkcionář?

„Člověk už přemýšlí, co bude dělat po kariéře. Věk nezastavíš. Je mi pětatřicet, nevím, jak dlouho budu hrát. Mám i respekt ze své aktuální formy, protože vlastně nevím, jaká je. Ale motivace a chuť je. A v budoucnu? Nejjednodušší je samozřejmě zůstat ve fotbale. Mám vysokou školu, dodělal bych si třeba nějaké licence. Kdyby měl Zdeněk Grygera hodně práce, klidně bych mu pomohl sestavit mančaft. (úsměv) Majitel, pan Červenka, tam dělá fotbal nějakých pětadvacet let. Byly časy horší i lepší. Už tam jeden ředitel navíc byl, pan Plesar fungoval se Zdeňkem, takže management se dá rozšířit. Kdyby mnou, tak by to bylo dobré pro mě osobně i pro Zlín. (smích) Dělám si srandu, ale byl bych za takovou šanci hrozně rád. Srdce mám tam, neustále všechno sleduju.“