Potupný a třaskavý konec slavného trenéra Pavla Vrby v Líšni: Mydlili mu schody?

Má takovou libůstku. Tuze rád jezdí v zimě rybařit na Oravu. Tentokrát by tam mohl kouč Pavel Vrba (61) nad splávkem vyprávět přátelům o tom, jak ho po pouhých osmačtyřiceti dnech vykopli z Líšně.

„Samozřejmě jsem to nečekal. Nicméně to beru tak, jak to je. Přeju Líšni všechno nejlepší. Na celou situaci ale mám svůj názor. Teď to však blíže komentovat nebudu,“ řekl Vrba serveru sport.cz, když si na předměstí Brna nedobrovolně balil saky paky.

Hodili to na zdraví?

Tamtamy z kuloárů tuzemské kopané bubnují různé příčiny potupného konce slovutného trenéra ve druholigovém oddíle, který měl katapultovat do I. ligy. Prosakovaly zvěsti, že už při angažmá v Ostravě a ve Zlíně nebyl Vrba zdravotně zrovna jura a že to bylo na něm patrné i v Líšni. Zdroj z jeho okolí však Blesku včera pověděl: „Mluvil jsem s ním. V tomhle směru je v pohodě, ale věděl, že se to o něm povídá, a tušil, že to na to budou chtít hodit.“ Hodili? Nehodili? SK Líšeň žádné důvody vedoucí k třaskavé události neuvedl…

Trošku úcty…

Že by to bylo pověstné mydlení schodů? „Jeden manažer od áčka chodil na vedení s tím, že to s Vrbou v kabině nejde a asi má dlouhé drápky. Vrba sám šel za hráči, ptal se jich, jestli dělá něco špatně, a oni mu řekli, že ne,“ popsal prapodivnou atmosféru v Líšni náš muž. Ať je to, jak chce, někdejší lodivod nároďáku, Plzně, i Sparty dostal padáka. K nelibosti plejerů z jeho zlatých plzeňských časů.

„Ať už je důvod jakýkoliv, způsob, jak s Pavlem Vrbou v Líšni skoncovali, je dost nehezký. Slovy klasika: Trošku úcty, pánové,“ reagoval pro Blesk David Limberský (41). „Přišli o jednoho fanouška. Už jim nefandím,“ dodal rozladěně. „Zaskočilo mě to. Šel tam udělat kus práce, a tím, jak se k němu zachovali, mu ublížili. Tohle se nedělá,“ hněvá se podobně Milan Petržela (41). Tak snad Vrbovi vyplatí majitel Líšně, miliardář Igor Fait, bolestné ve formě odstupného…