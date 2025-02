Coach is Hired to be Fired. Zákulisí propouštění: Proč NHL nedrží trenéry?

Říká se, že trenér je najat, aby byl vyhozen. Při podpisu smlouvy dbejte na to, aby měla všechny náležitosti potřebné k tomu, abyste se v klidu mohli věnovat práci a nemuseli myslet na to, co nastane, až se nebude dařit. Smlouva musí být jasně časově vymezená, podrobně popsaná náplň práce, povinnosti a nároky. Stejně důležité je, jaká jsou východiska, pokud je smlouva ukončena dříve. Buy-out? Vzít pak jinou pozici v klubu? To vše by mělo být v kontraktu přesně zakotveno. A další, velmi podstatný fakt, který jsem sám zažil v NHL: GM by neměl trenéra nikdy nechat jít do posledního roku smlouvy. Tlak na kvalitu a výsledek zůstává, ale nekoučujete ve stresu. Téma připravil a sepsal Slavomír Lener, bývalý trenér hokejové reprezentace.