Biatlonistka Wiererová o soubojích krásy se Soukalovou: Gabča byla mnohem hezčí

Během nejúspěšnější éry Gabriely Soukalové (35) byla na trati její hlavní rivalkou. A pokud šlo o krásu, stala se podle fanoušků tou suverénně největší. Italská fešanda Dorothea Wiererová (34) osm let po konci Soukalové stále stačí mladým biatlonistkám.

Jedna z nejlepších závodnic poslední dekády mluvila v exkluzivním rozhovoru pro Blesk před startem světového šampionátu ve švýcarském Lenzerheide. V roli expertky Eurosportu už se zároveň připravuje na čas po kariéře, kdy by ráda poprvé otěhotněla.

Narozena: 3. 4. 1990, Bruneck (Itálie)

Výška: 160 cm

Váha: 57 kg

Úspěchy: olympijské hry: 3x bronz, MS: 4x zlato, 5x stříbro, 3x bronz

Jak vzpomínáte na Gabrielu?

„Už je to pár let, co přestala. Biatlonu samozřejmě chybí, ale my ostatní závodnice chápeme, že každý má své roky. Sportu udělala v Česku velké jméno. Jsem ráda, když jedu do Nového Města na Moravě a je tam plný stadion.“

Získala jste tam čtyři juniorské a jednu dospělou medaili, jak se vám v Čechách závodí?

„Skvěle, líbí se mi tam právě díky atmosféře. Bývá tam plno, což je vzácné, navíc mě tam většinou žene hodně fanoušků.“

I protože od roku 2017 už nemohou fandit Gabče. Byla jednou z vašich největších rivalek v kariéře?

„Nevím, je to už dlouho a nikdy jsem nepřemýšlela nad rivalitou s někým konkrétním. Samozřejmě byla soupeřka, ale když vyhrála, byla prostě nejlepší a jezdila líp.“

Fanoušci vaši rivalitu vnímali i jinak, považovali vás za největší krasavice na trati. Kolik času před závodem trávíte malováním?

„Zas tolik ne. Mám trvalý make-up, je to pro mě lepší.“

A jak jste zápasení s Gabčou o »biatlonovou královnu krásy« vnímala vy?

„Byla na trati mnohem hezčí, líp se na ni koukalo (smích). Ale její malování jsem si oblíbila. Je potřeba mít holky, jako je ona. Dělala sportu velkou reklamu, nejen díky výsledkům. Biatlon je i o charakteru, show a tak podobně. A v tom byla dobrá!“

Jaký jste měly vztah?

„Vzpomínám na ni jenom v dobrém. Byla vždycky milá a taky se vším spokojená. Ale my biatlonistky si nemáme moc čas povídat.“

Jak to?

„Pořád někam spěcháme. Přijdeme na stadion, odtrénujeme a co nejrychleji zmizíme. Dáme si masáž a už se připravujeme na další závod.“

Takže si pořádně odpočinete až po sezoně?

„To mám zase povinnosti se sponzory, fotografy, novináři a podobně. Je to bráno jako odpočinková část, ale ve skutečnosti moc není (smích). Ale mám čas na kamarády, rodinu.“

Ve 34 letech jste stále bezdětná. Přemýšlela jste o těhotenství během kariéry?

„Podle mě je to nemožné, neměla bych na to sílu. Až skončím s biatlonem, budu se snažit založit rodinu. Věřím, že později to bude lepší.“

A už víte, co budete dělat po konci s biatlonem? Fanoušci ve vás vidí modelku…

„Ještě nevím, je těžké takto plánovat. Hlavně si ale budu chtít odpočinout od sportu, biatlonu a pokusit se založit rodinu. O to víc se po nějaké pauze budu těšit na návrat ke sportu. Nemusí to být přímo biatlon, ale vyrůstala jsem ve světě sportu a bylo by fajn se mu věnovat i po kariéře.“

