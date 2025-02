Výjimečné MS v biatlonu. Loučí se obě legendární „Böčka“, ve hře je i rekord

Mladší a úspěšnější pojede své deváté mistrovství světa. A na tomto čísle se statistika Johannese Thingnese Böa, podle některých nejlepšího biatlonisty historie, zastaví. Jeho starší bratr Tarjei jich má na kontě ještě víc, šampionát v Lenzerheide pro něj bude dvanáctým.

Od oznámení Johannese Böa v Ruhpoldingu v polovině ledna, kde šokoval celý biatlonový svět ukončením kariéry po aktuální sezoně, se pro něj každá zastávka Světového poháru a také MS stala rozlučkovou. Na světovém šampionátu by to mělo být ještě intenzivnější. Vždyť kromě olympijských her se právě na nich dokázal vždy nejvíc vyhecovat a také správně načasovat formu. Geniálně se mu to povedlo na posledních dvou mistrovstvích, kde nastoupil do všech disciplín a z žádné neodešel bez medaile!

Z Oberhofu 2023 si odvezl pět zlatých. V Novém Městě na Moravě loni získal tři, všechny byly individuální.

I teď budou mít oba bratři velkou motivaci. Johannes sice oznámil blížící se konec, nic to však nemění na jeho hladu po medailích, hlavně zlatých. Pořád je ve hře minimálně vyrovnání rekordu v počtu výher, který drží jeho krajan Ole Einar Björndalen. Ten je 95 vítězství, Böovi k srovnání chybí sedm. A jelikož se počítají triumfy z velkých akcí, tedy olympijských her, mistrovství světa a Světových pohárů, i v Lenzerheide bude v individuálních závodech o co hrát.

Oba rodáci ze Strynu ze sebe setřásli tíhu, která na nich ležela od Vánoc. Tehdy alespoň Johannes přiznal, že dospěl ke svému rozhodnutí. Teď už i Tarjei. Po výhře ve sprintu v Anterselvě přišel se stejnou novinkou jako brácha, může být uvolněný a dojet si pro další medaili.

Nic ale nebudou mít zadarmo. To si ostatně uvědomoval i Johannes Bö při oznámení blížícího se konce kariéry. „Vím, čeho všeho jsem dosáhl. Ale musím pořád hodně trénovat, abych byl číslo jedna,“ pronesl v Ruhpoldingu na tiskové konferenci, jejíž zhruba polovinu strávil otíráním slz.

Do mistrovství světa už navíc ani jako lídr SP nevstupuje, ze žlutého dresu jej vysvlékl krajan Sturla Holm Laegreid. Právě on, ale i celý zástup dalších mu bude na cestě za dalšími medailemi z MS tentokrát dost znepříjemňovat misi.

Johannes Thingnes Bö a MS

Počet účastí (dosud): 8

8 Zlaté medaile (z toho individuální): 20 (10)

20 (10) Stříbrné medaile (z toho individuální): 13 (7)

13 (7) Bronzové medaile (z toho individuální): 5 (2)

Tarjei Bö a MS

Počet účastí (dosud): 11

11 Zlaté medaile (z toho individuální): 11 (2)

11 (2) Stříbrné medaile (z toho individuální): 7 (2)

7 (2) Bronzové medaile (z toho individuální): 8 (6)

Zahraniční hvězdy na MS

Sturla Holm Laegreid (Nor.)

Věk: 27 let (20. února 1997)

27 let (20. února 1997) Aktuální pořadí v SP: 1. místo

1. místo Medaile z MS: 6-5-1

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 92 %

92 % Vleže: 95 %

95 % Vestoje: 88 %

88 % Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -4 %

V této sezoně se Laegreidovi, který býval většinou tím druhým vzadu za Johannesem Thingnesem Böem, podařilo stabilizovat výkony v první pětce výsledkových listin. I díky tomu se mu v době, kdy jeho reprezentační kolega, ale i velký soupeř výsledkově víc strádal, povedlo dostat až na vrchol. Výhrou v posledním závodě před MS se dokonale naladil.

Johannes Thingnes Bö (Nor.)

Věk: 31 let (16. května 1993)

31 let (16. května 1993) Aktuální pořadí v SP: 2. místo

2. místo Medaile z MS: 20-13-5

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 85 %

85 % Vleže: 88 %

88 % Vestoje: 82 %

82 % Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -4 %

Nedosahuje výsledků, na které býval zvyklý. Johannes už v této sezoně není takový suverén. Dokreslují to jeho statistiky, ale i výsledky. Zlatých políček v nich rozhodně není tolik jako v předchozích letech. Pokulhává u něj především rychlost běhu. V povánočních závodech se mohly projevovat následky nemoci, kterou prodělal během svátků. Na MS ale bude chtít být stoprocentní.

Tommaso Giacomel (It.)

Věk: 24 let (5. dubna 2000)

24 let (5. dubna 2000) Aktuální pořadí v SP: 9. místo

9. místo Medaile z MS: 0-2-1

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 80 %

80 % Vleže: 86 %

86 % Vestoje: 75 %

75 % Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -3 %

Poslední umístění v SP jej řadí mezi favority v Lenzerheide. Při pohledu na jeho statistiky je ale jasné, že v celkovém obraze má stále co dohánět. Hlavně pak ve střelbě vestoje, která mu může sebrat spoustu skvělých umístění. Na dospěláckém MS mu zatím chybí individuální medaile, což bude jeho cílem a úkolem nyní. Pokud ale udrží kurz posledních závodů SP, může na bednu dosáhnout.

Franziska Preussová (Něm.)

Věk: 30 let (11. března 1994)

30 let (11. března 1994) Aktuální pořadí v SP: 1. místo

1. místo Medaile z MS: 1-5-1

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 92 %

92 % Vleže: 96 %

96 % Vestoje: 87 %

87 % Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -4 %

Žena, kterou v předchozích sezonách trápily časté nemoci a jiné zdravotní potíže, se v tomto ročníku úžasně drží. Pomoci k tomu měla i operace vedlejších nosních dutin. Teď se zdá německá biatlonistka v mnohem větší pohodě, což se odráží také na jejích výkonech. Hned dvě vítězství a další pozice na stupních vítězek ji vynesly do čela SP. Teď chce to samé ukázat v Lenzerheide.

Lou Jeanmonnotová (Fr.)

Věk: 26 let (28. října 1998)

26 let (28. října 1998) Aktuální pořadí v SP: 2. místo

2. místo Medaile z MS: 2-0-2

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 90 %

90 % Vleže: 94 %

94 % Vestoje: 86 %

86 % Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -4 %

Už v minulé sezoně Francouzka ukázala, že se s ní musí v budoucnu počítat na nejvyšší pozice. V SP debutovala v březnu 2021, od další sezony se v něm pohybuje už pravidelně a zvládla odjet už 93 závodů. V minulém ročníku si vedla skvěle a skončila v něm druhá, stejně je na tom nyní. Na MS si loni v individuálních závodech zapsala dva bronzy, což bude chtít teď vylepšit.

Julia Simonová (Fr.)

Věk: 28 let (9. října 1996)

28 let (9. října 1996) Aktuální pořadí v SP: 4. místo

4. místo Medaile z MS: 6-0-3

Sezonní statistiky

Úspěšnost střelby celkově: 83 %

83 % Vleže: 88 %

88 % Vestoje: 79 %

79 % Rychlost běhu (v porovnání s průměrem startovního pole): -3 %

V předminulé sezoně se radovala z Velkého křišťálového glóbu za celkové vítězství v SP. Jenže pak přišly trable různého druhu a její vzlet se trochu zarazil. Ani v této sezoně se rodačce z Albertville nedaří, jak by si přála. Trápí se hlavně se střelbou, rychlost té vestoje jí bývala oporou. Ale jestli něco Simonová v posledních letech umí, pak je to načasování formy na mistrovství světa.

Program MS v Lenzerheide

Středa 12. února

14.30: smíšená štafeta

Pátek 14. února

15.05: sprint žen

Sobota 15. února

15.05: sprint mužů

Neděle 16. února

12.05: stíhací závod žen

15.05: stíhací závod mužů

Úterý 18. února

15.05: vytrvalostní závod žen

Středa 19. února

15.05: vytrvalostní závod mužů

Čtvrtek 20. února

16.05: smíšená štafeta dvojic

Sobota 22. února

12.05: štafeta žen

15.05: štafeta mužů

Neděle 23. února

13.45: závod s hromadným startem žen

16.05: závod s hromadným startem mužů