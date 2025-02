Poprask na vsi! Bohém a průšvihář Egon Vůch se vrací do fotbalu: Gigolo v B třídě

Okrasa ložnic zralých žen hlásí comeback ke kopané. Bohém a kdysi zadlužený gambler pronásledovaný věřiteli Egon Vůch (34) si udělal registračku v klubu SK Primalex Břasy.

Někdejší talent, jenž hrál za Teplice, Liberec, Plzeň, Příbram a Kostonaj v Kazachstánu, jde válet do vísky kousek od Rokycan. Je tam z toho poprask pro cirka 2300 obyvatel a možná speciálně pro dámskou část populace.

Když je prachatá…

Hezounek Egon se totiž před časem pochlubil, že si na chléb vezdejší vydělává coby placený společník neboli gigolo. „Padesát plus může bejt. I pětapade, když je udržovaná a prachatá,“ popsal Vůch věkovou relaci něžného pohlaví, kterou oblažuje. Pokud jde o prachy, ty za čutání do meruny v B třídě asi čekat nemůže. A že by se vrhnul na dřinu malíře, jenž nanáší na stěny nátěry od sponzora oddílu, to k němu taky moc neštymuje. Přesto prý se na Břasy přímo třásl.

Co ho lákalo?

„On nás víceméně oslovil sám. Stále říkal, že za nás chce hrát a povídal o tom celý podzim. Já to bral ze začátku spíše jako žert. Nevím, co ho u nás tak lákalo,“ popsal Vůchův senzační příchod kouč Roman Kokoška. „Myslím si, že to bude pro naši obec a okolí zpestření pro lidi. Mohou se přijít podívat na ligového fotbalistu, co umí,“ dodal pro portál fotbalunas.cz.

„Záchranná mise v 1. B třídě spuštěna,“ napsal sám Vůch na Instagram. No, ono je to s tou spásnou misí dost vachrlaté i pro plejera původem z kolotočářské rodiny. Břasy jsou po podzimu a nářezech jako 1:9, 2:9, 1:8 či 1:6 s pouhými dvěma bodíky suverénně na chvostu tabulky.

Ostatně Kokoška smířený s osudem prohodil: „Nebudeme vyhlašovat nějaký boj o záchranu, ale chceme to odehrát se ctí. A když budou padat góly a bude to bavit lidi, tak jen dobře.“ Bavit s rošťákem Vůchem v záložní řadě…