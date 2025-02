Salákovi na dovolené v Africe: Drama v poušti!

Když bývalý hokejový brankář Alexander Salák s rodinou oznámil, že se chystají na dovolenou do exotiky, bylo jasno, že je čeká pořádné dobrodružství. A místy je to možná i napínavější, než by si sami přáli!

Někdejší reprezentant Saša Salák a jeho žena mají sice šest dětí, z toho dvě navíc ještě docela maličké, ale ani to jim nezabránilo v tom, aby si život tu a tam zpestřili cestováním. Aktuálně vyrazila rodinka do Afriky, kde nejprve navštívili Kapské město a pak se přesunula o kousek dál. Během víkendu je čekala cesta pouští, která sice vypadala pohádkové, ale přinesla moment, ze kterého se všem orosilo čelo.

„Signál je v poušti úplně na nic, data nefungují… Ale je to tady boží a rozhodně dobrodružné. Na dnešní den rozhodně nezapomeneme,“ napsala Míša k fotce prasklé pneumatiky. Krátce předtím přitom sdílela obrázek dárkové tašky v pusto prázdnu, protože jedna z dcer slavila narozeniny. K nim tak dostala i neplánovaný zážitek, při kterém rodina trnula, aby se dostala tam, kam mířila.

„Ta jízda na pneumatice, ke které nám nedali originál šrouby… 130 kiláků do cíle jsem měla stažené půlky jako nikdy. Každou chvilku jsme utahovali povolené šrouby, nakonec to dobře dopadlo a kdyby ne, dneska jsme měli celé tři flašky plné vody a tři balíčky bonbonů. Zásoby do pouště hadr,“ líčila manželka bývalé opory Sparty nebo Jaroslavle.

„Možná i tu noc v autě na poušti bychom dali. Cestovat s námi je fakt dobrodružné. Říkám si, jestli jsem měla větší strach dneska, nebo před deseti lety, když jsem musela na akutního císaře. No, nevím,“ přemítala Míša, která si ale jinak pochvalovala, že je krajina v Namibii nádherná. Pak také upřesnila, že defekt naštěstí přišel až v cíli.

Po strastiplné cestě čekalo na rodinku nádherné ubytování s bazénem a tak konečně mohl přijít na řadu odpočinek a večeře...