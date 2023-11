F1 po 41 letech zpátky ve Vegas: Jezdci mají u prostitutek sex zdarma!

Na zámořské fanoušky čeká jedinečná motoristická podívaná, na závodníky zase dost poperná nabídka! Formule 1 se po více než 4 dekádách vrací do Las Vegas, města hříchů, a tak místní prostitutky nabízejí své služby grátis. Někteří ze závodníků ale mají od šéfů přísná pravidla!

Už tento víkend do americké mekky hazardu zavítá po dlouhých 41 letech Formule 1! Špičkově vybavený okruh měří přibližně 1,8 kilometru a táhne se podél legendárního bulváru Las Vegas Strip. Jezdci se tedy budou prohánět okolo všech kasinových i mnoha dalších atrakcí, které město hříchu nabízí. Na pořádání a propagaci Grand Prix se pak podílí nejen různé nevadské organizace, ale také dvě nestoudné sexuální pracovnice ze známého podniku pro dospělé, které chtějí zadarmo poskytnou tělesnou rozkoš jezdcům F1. Jejich partnerky by tak měly pořádně zbystřit!

„Vegas je v závodní horečce, všichni jsme plni očekávání. Každý jezdec, který si chce rozproudit krev, bude mít soulož zdarma," přišla s hanbatým návrhem licencovaná prostitutka Alice Littleová z tradičního erotického klubu Chicken Ranch Brothel.

Na své si však přijdou také běžní diváci F1, kteří během události mohou požadovat až poloviční slevu. „Pomáháme návštěvníkům vypustit trochu páry, aby se mohli během závodního týdne uvolnit. Všichni, kdo se zasloužili o to, že se Formule 1 ve Vegas koná, si zaslouží odpočinek. A my jsme tu od toho, abychom jim za to nabídli trochu uznání,“ lákala lehká děva nové zákazníky z řad organizátorů i fanoušků.

Problémový kanál a přísné pravidlo pro Hamiltona

Město hříchů ale není po chuti všem osobnostem z padoku. V lásce na něj nejspíš nebude vzpomínat například Carlos Sainz, kterému při tréninku zdemoloval vůz poklop z kanálu, což pro závodníka znamenalo nejen problémy s opravou, ale také penalizaci. Podle novináře německého magazínu Auto Motor und Sport Tobi Grüner měl Španěl v monopostu takovou díru, že bylo vidět skrz.

A moc nadšen z ráje hazardu není ani šéf Mercedesu Toto Wolff. Z jeho slov je zřejmé, že německá stáj si dá pořádný pozor na to, aby nikdo z jejich členů nesklouzl k sázení. Totéž tak bude nejspíš platit i pro Lewise Hamiltona: „V Las Vegas jsem nikdy nebyl, ale udělám vše pro to, aby se všichni členové týmu vyhýbali hernám a kasinům. Já nesázím a postarám se, aby nesázel ani nikdo jiný!“ deklaroval jednoznačně vídeňský rodák před předposledním závodem sezony.

