Šafářová přiznala: O tohle doma soutěžíme! Během těhotenství skončila ve špitále

Tenistka Lucie Šafářová (38) vstupovala do vztahu s hokejistou Tomášem Plekancem (42) jako bezdětná, zatímco on už byl tatínkem dvou synů. Tím větší oporou proto mohl být kladenský odchovanec své partnerce poté, co se jim narodila společná dcerka (5). Místy to ale přece jen trochu kulhalo! Rodačka z Brna v pořadu Mámy sobě práskla, že i když se Tomáš jako tatínek snaží, pořád to má své mouchy...