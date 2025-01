Co zaznělo na tiskovce Kladna: omluva Plekancovi, navýšení rozpočtu...

„Každá cesta, která má být úspěšná, má několik etap. Nevěřil jsem tomu, že bych dokázal sám dovést klub tam, kam bychom si to všichni přáli. Ani se mi to nepodařilo z různých důvodů. To byl moment, kdy jsem o tom poprvé začal uvažovat. Letos jsem oznámil, že chci ještě aktivně hrát. Vím, že profesionální hokej je tak náročný, že pokud během toho řešíš ještě něco, nezbude ti čas se zlepšovat a být platný pro mužstvo. To jsem viděl sám na sobě. I z toho důvodu jsem začal přemýšlet, jestli tu není někdo, kdo by měl o klub zájem. Ozvalo se pár bohatých lidí, ale důležitá podmínka byla, aby klub zůstal na Kladně,“ prozradil Jágr.

„To jsou zajímavé otázky. Docela složité. Zůstal bych u toho, že osobně bych byl rád, kdybych dokončil tuhle sezonu. Dokončil úspěšně, to znamená vyhnout se baráži a pokusit se udělat poprvé v mojí kariéře play off s kladenským týmem. Jestli se to povede, nebo ne, od toho bych se potom odrazil. Odpověď bych si nechal na později,“ nepotvrdil Jágr spekulace.

„Hokej miluju, miluju ho hrát, miluju být na ledě, miluju trénovat. Mám štěstí, že i v mém věku se ne tak rychle unavím. Na druhou stranu jsem si uvědomoval, co je pro klub nejdůležitější. Sehnat peníze, aby klub přežil a byl schopný na určité úrovni konkurovat ostatním týmům. To byla priorita. Ne hrát hokej, ne managerovat. Shánět peníze, dělat reklamy, abychom měli zabezpečený rozpočet. To pro mě byla priorita. Myslím, že jsem to zvládnul, nikdy jsme nikomu nedlužili, co se týká hráčů. Ostatní role… Ano, nedával jsem tomu sto procent. Neměl jsem na to ani čas. Začal jsem většinou hrát v půlce sezony. Když jsem naposledy mluvil s Plekym (Tomášem Plekancem), tak jsem se mu omluvil. Takový hráč tady těžko ještě někdy bude hrát a já se nepřipravil dostatečně, jak jsem mohl, abych mu pomohl. To mě mrzí. Kdybych mohl něco vrátit, tak ty tři čtyři roky, abych se dokázal připravit na to, abychom mohli hrát spolu. Usnadnil bych mu to a možná bychom nějaký výsledek udělali.

Bude nový majitel posilovat kádr ještě před uzávěrkou přestupů?

„Sportovní ředitel je aktivní v průběhu celé současné sezony. Určitě byly a jsou v plánu posily. Nicméně jednou ze zvláštností českého hokeje je to, že máte rozeběhnutou sezonu a v ní můžou hráči podepisovat smlouvy s kluby na další sezonu. Mě osobně to velmi překvapuje, protože to nevnáší úplně dobré světlo do kabiny a do nastavení hlav hráčů. Jenom doufám, že letošní sezona bude pro Rytíře úspěšnou a že budeme schopni tým doplnit. Zbývá pár hodin na posílení, my se ale opravdu koukáme s dlouhodobým výhledem. To znamená tvrdou práci, skauting, investice do hráčů. Alchymie, aby si tým sedl a byl to tým, který bude vítězný, je teprve před námi,“ nastínil Drastil.

„Každý kádr by rád posílil před koncem sezony, my nejsme výjimka. Ne každý tým s tebou chce měnit, ne každý tým má volné hráče. Není moc hráčů na trhu, když někdo je volný, všichni ho chtějí. V nejkrásnějším světě bychom rádi udělali play off, nebo se vyhnuli baráži a koukali se nahoru. Na druhou stranu jsme realisti a musíme koukat i dolů. Kdyby došlo k výměně hráčů, o které jsme měli zájem dříve, teď je to nemožné. Baráž můžou hrát jen hráči, kteří mají odehráno 15 zápasů. Tím je to pro nás těžší,“ doplnil Jágr.