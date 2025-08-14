Ararat - Sparta 1:2. Pálili šance, zahrávali si. Kosované zasáhli, rozhodl Krasniqi
PŘÍMO Z JEREVANU | Kosovští střelci posunuli Spartu do play off Konferenční ligy. V Jerevanské fotbalové akademii, kde sídlí místní Ararat, však rozhodně neprolétli k úspěchu bez zádrhelů. Zahozené šance, zbytečná penalta, nucená střídání je však nakonec nezastavila výhra 2:1 znamená v součtu s pražským vítězstvím 4:1 jasný posun dál. V boji o ligovou fázi se poměří s lotyšskou Rigou.
612. Tolik schodů musíte vystoupat, abyste se dostali na vrchol proslulé jerevanské kaskády. Odtud, pokud není mlha, vidíte bájnou biblickou horu Ararat, která je už na území Turecka, což Arménci nesou tuze těžce.
Nahoře jste při teplotách v Jerevanu, které přes den narostou nad třicet stupňů, celkem zadýchaní. Spartě schází už jen jeden schod, aby postoupila do podzimní části Konferenční ligy, Alke při překonání místního Araratu se až nečekaně moc nadřela.
„Bylo to trošku jako zápas na soustředění ve Španělsku, jedna tribuna, vítr, ale to bylo pro oba stejné. Myslím, že jsme si poradili dobře, i když poločas byl 1:1, pak jsme kontrolovali hru,“ popisoval kapitán Lukáš Haraslín.
„Postoupit je ultimátní cíl, chtěli jsme vyhrát, udržet si vítěznou vlnu šesté utkání za sebou, odehrát dobrý zápas do defenzivy, nedat soupeři tolik příležitostí,“ hodnotil trenér Brian Priske.
Vše se povedlo, ano možností neměl soupeř přehršel, přesto pochyby nastaly.Zaprvé, domácí ukázali, že slova kouče Briana Priskeho o jehich fotbalovosti nebyly jen zdvořilostní fráze. Zadruhé, Leteneští, kteří šli do arménské odvety s luxusním náskokem po dmácí výhře 4:1, nedodali v Jerevanském fotbalové akademii, kde diváci zaplnil tribunku pro 1500 diváků prakticky do posledního místa (sparťanů dorazilo do daleké země necelá stovka), úplně dominantní výkon.
Dostali se sice do vedení, když se znovu prosadil střelec sezony Albion Rrahamni, jenž využil dobrého presinku a přihrávky Lukáše Sadílka. Pak poslal míč do horního rohu klasickou placírkou.
„Jsme s Albionem velmi spokojený, tradičně pracoval velmi tvrdě, proto posledních dvacet minut už tahal nohy a ztrácel intenzitu, v tom se ještě musí zlepšit, aby v systému makal na sto procent po celou dobu. Jinak dal skvělý gól, parádně zakončil, z toho mám velkou radost, na to jako kouč koukám,“ chválil trenér. „
„Myslím, že útoční síla v mužstvu je obrovská, dá se říct, že jsme se všichni, co hrajeme vepředu, už v sezoně prosadili. Velmi mě těší jeho forma, potřebujeme dávat góly, lépe se pak samozřejmě hraje,“ přidal se Haraslín.
Jenže poté přišly potíže. Domácí umě drželi míč. Pomohl jím nešikovným faulem Matěj Ryneš, proto z penalty vyrovnali. Navíc další nebezpečný pokus vytáhl na tyč Peter Vindahl.
Zapeklitosti přišly také ve druhém poločase. Dají se rozdělit do tří kategorií. Sparťané zahazovali šance. Rrahmani minul z pozice, kde bývá neomylný. Rovněž kapitán Lukáš Haraslín se netrefil po přihrávce zprava přibližně z penalty. Velmi dobrou ránu Ermala Krasniqiho zastavil domácí gólman. Pavel Kadeřábek zase po dobré akci zvolil nepříliš prudkou střelu místo přihrávky Rrahmanimu.
Další potíží byl slušný výkon domácích. V poli byli silní, s balonem zkrátka umějí. Z jejich výkonu se však naštěstí pro Spartu zrodila jen jedna velká šance, proti střele na přední tyč velmi dobře zasáhl Vindahl.
Navíc Priske musel sahat do složení jedenáctky kvůli zdravotním problémů. Po střetu ve středu hřiště odešel na střídačku stoper Adam Ševínský, jehož nahradil Asger Sörensen. Kvůli bolesti ve stehenním svalu nedohrál Magnius Kofod Andersen. Dobře nakonec dopadl střídající Angelo Preciado, jehož doslova „přejel“ tvrďák Joao Queiros. Sudí mu sice nejprve ukázal pouze žlutou kartu, ale po zásahu videa ji změnil na červenou. Domácí hráč ani neprotestoval, trest přijal.
Spartě vyloučení pomohlo, navíc soupeře dorazila. Po blafáku se trefil Krasniqi, který posledních šest duelů strávil na lavici. Bylo vidět, že je mimořádně motivovaný a předvedl velmi slušné představení. Jeho gól rozhodl dvojzápas.
Play off začne Sparta příští čtvrtek doma, odveta se hraje za čtrnáct dnů.