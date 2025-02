ZIMÁK ŽIVĚ: V repre se chytají i nováčci, kdo perlil? Nové spekulace v extralize

Národní tým veze ze Švédských her druhé místo a už je na historickém bodovém maximu v rámci Euro Hockey Tour. Co stojí za tím, že i parta plná nováčků a v národním týmu nezkušených hráčů dokáže porážet Švédy či Švýcary? Kteří bažanti se ve Stockholmu nejvíc prosadili? Do klíčové fáze sezony se blíží i extraliga, Třinec nastoupil bez kapitána Petra Vrány, co tím trenér Moták zamýšlí? A jaké jsou nové spekulace ohledně různých přesunů v týmech nejvyšší soutěže? Probírá pondělní Zimák s hostem Jaroslavem Bednářem a kvartetem expertů deníku Sport a iSport.cz.