Trapas Victorie Beckhamové a ochranky: Atentát na róbu za 30 000

Bývalá Spice Girl (50) se vlnila zavěšená do chotě Davida (49) při luxusním rande ve francouzské metropoli. Byl by to dokonale třpytivý galavečer, nebýt toho jelita…

Snad na věky zamilovaní manželé Beckhamovi si vyrazili do Louvru na zahájení pařížského týdne módy. Victoria, i po pěti dětech štíhlá jako proutek, si oblékla přiléhavou černou róbu z vlastní kolekce za 27 900 korun. Cítila se v ní jako královna přítomné smetánky, ale jen do chvíle, kdy ji nešikovný člen ochranky zezadu na šaty dupnul. Cukla sebou, otočila se na atentátníka a její pohled by zabíjel. Takový trapas!

Vedle Beckhamových se na akci dostavily i hvězdy jako Naomi Campbellová, Gigi Hadidová, Keira Knightleyová, Jisoo Doechiiová, Michelle Yeohová a Gemma Chanová. Model, v kterém se Victoria Beckhamová dorazila na galavečer patří zřejmě mezi její oblíbené. V podobném se totiž ukázala již na státním banketu v Buckinghamském paláci v prosinci.