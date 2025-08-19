Šestá posila pro Spartu! Vrací se český bojovník a dříč se zkušenostmi z NHL
Obhlíželi trh a dávno po zahájení přípravy našli zajímavé zboží. Hokejová Sparta přivádí do kádru další jméno, které si prošlo slavnou NHL. Do Česka se vrací útočník Adam Raška. Třiadvacetileté křídlo působilo v předchozích čtyřech sezonách převážně na farmách v AHL, ale připsalo si také třináct startů mezi elitou. V San Jose a Minnesotě plnil Raška roli dotěrného bojovníka, který nenechá soupeře vydechnout. Nic by se na tom nemělo změnit ani po jeho přesunu do hlavního města.
Stále velmi nadějný hráč působil naposledy v Česku v sezoně 2020/21, kdy stihl dva zápasy za Oceláře, dalších jedenáct utkání přidal v dresu partnerského Frýdku-Místku v první lize. Odchovanec rodné Kopřivnice, který však od svých čtrnácti let nastupoval v mládežnických kategoriích Třince, se nyní vrací domů, avšak na jinou renomovanou adresu.
„Moje největší přednost je být na ledě takový hajzl. Znepříjemnit soupeři hru a udělat prostor pro naše kluky, aby se jim hrálo lépe," uvedl Adam Raška při představení pro klubový web.
Má za sebou cennou zámořskou zkoušku, při níž dosáhl na třináct utkání v NHL. Výsledek je o to působivější, že Raška přišel na draftu 2020 na řadu až v sedmém kole jako 201. mladík pořadníku. Houževnatostí, nehasnoucí vůlí a příkladným odhodláním se však dokázal propracovat mezi hrstku vyvolených.
Poslední ročník už ale z pohledu mladého Čecha tak snovou perspektivu nenabídl. Celou sezonu strávil na farmě Minnesoty v Iowě, za 56 klání posbíral čtrnáct bodů (5+9). Už v předchozích letech proslul hlavně jako bránící křídlo, Spartě by mohl dobře posloužit v oslabení.
O místo v početní nevýhodě se patrně popere s jinou akvizicí, Lotyšem Martinsem Dzierkalsem. Toho však v průběhu přípravy potkalo menší zranění na tréninku, za nový klub proto ještě ani nenastoupil. Do startu extraligy by měl být v pořádku.
Pražané měli o Rašku velký zájem. V úzkém kontaktu s ním byli už přes měsíc. „Od Adama si slibujeme tvrdou a hodně nepříjemnou hru. Je z vycházející mladé generace, se svým drivem nám momentálně zapadá do třetí lajny,“ říká sportovní ředitel Tomáš Divíšek po podpisu dvouleté smlouvy.
Raška patřil mezi krajany, kteří za Atlantikem marně vyhlíželi obnovení kontraktu. Návrat do Evropy zvolil stejně jako Jakub Lauko (Pardubice), Jakub Vrána (Linköping) nebo Ondřej Pavel (Tappara). Z Čechů bez smlouvy do poslední chvíle vyčkává už jen obránce Jan Rutta, toho času trénující s členy širšího reprezentačního kádru v Říčanech.
Za národní mužstvo nastupoval v minulosti také Raška, avšak jen na mládežnické úrovni. Jeho největším úspěchem byla účast na domácím šampionátu juniorů. V Ostravě naskočil k pěti zápasům, bod si nepřipsal a Česko vypadlo ve čtvrtfinále po jednoznačné prohře se Švédskem (0:5).