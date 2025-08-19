Siniaková si po ztrátě Sinnera na US Open nezahraje. Muchová s Rusem vyřadili Williamsovou
Tenistka Kateřina Siniaková smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open s Jannikem Sinnerem hrát nebude. Pořadatelé vyřadili na oficiálním webu česko-italskou dvojici z pavouka a nahradili ji Američané Harrison a Collinsová. Jediná česká zástupkyně v mixu Karolína Muchová slaví postup do 2. kola. S Andrejem Rubljovem z Ruska porazili na betonových dvorcích v New Yorku domácí dvojici Venus Williamsová, Reilly Opelka 4:2, 5:4. O postup do semifinále si zahrají s úřadujícími šampiony Sarou Erraniovou a Andreou Vavassorim z Itálie, kteří zdolali americko-kazašské duo Taylor Fritz, Jelena Rybakinová 4:2, 4:2.
Start čtyřnásobného grandslamového šampiona Sinnera byl nejistý od pondělí večer, kdy singlová světová jednička skrečovala kvůli nemoci finále turnaje v Cincinnati proti Španělovi Carlosi Alcarazovi. Po utkání Sinner novinářům řekl, že si chce odpočinout a zotavit se před nedělním startem dvouhry na US Open.
Sinner se Siniakovou měli nastoupit do smíšené čtyřhry proti švýcarsko-německé dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev. Organizátoři je ale několik hodin před startem utkání z pavouka stáhli. Později je nahradili Harrison s Collinsovou.
„Collinsová a Harrison si zajistili účast díky nejvyšší prioritě přihlášky (kombinace žebříčku ve dvouhře a čtyřhře) mezi přihlášenými týmy na seznamu náhradníků,“ uvedli pořadatelé. Collinsové patří v singlovém žebříčku WTA 59. místo, Harrison je mezi deblisty sedmnáctý.
Siniaková, která se původně do turnaje přihlásila s deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, mohla hrát se Sinnerem poté, co Italovi odřekla účast původní spoluhráčka Emma Navarrová z USA. Ta dala před smíšenou čtyřhrou na US Open přednost turnaji v mexickém Monterrey.
Muchová vyřadila legendu Williamsovou
Osmadvacetiletá Muchová a o rok mladší Rubljov se dostali do hlavní soutěže hrané v novém formátu na poslední chvíli díky kombinovanému singlovému žebříčku. Muchové patří ve světovém pořadí 12. místo, Rubljov je patnáctý.
Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open ve dvouhře Muchová a Rubljov vyhráli duel proti pětačtyřicetileté legendě Williamsové a Opelkovi za 59 minut. První set získali díky brejku ve třetí hře. Ve druhé sadě sice nevyužili za stavu 3:3 tři brejkboly, později ale v tie-breaku uspěli poměrem 7:4.
V novém formátu smíšené čtyřhry, která se hraje netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, startuje 16 týmů. Po úterních zápasech prvního a druhého kola přijde na řadu ve středu semifinále a finále. Hrají se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bude jen finále. Vítězný pár získá milion dolarů.