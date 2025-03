Fotbalový rebel Fenin drsně obvinil herce Štáfka: Šňupal jsi jak splašenej kůň!

Jeden si coby fi lmový »Lavi« dělá srandu z fotbalistů a druhý je fotbalista k smíchu. Teď se herec Jakub Štáfek (34) znenadání stal terčem hněvu podivína a někdejší hvězdy bundesligového Frankfurtu Martina Fenina (37).

Není tajemstvím, že exreprezentant »Féňa«, který utopil kariéru v chlastu, byl pro své excesy jakousi předlohou hlavního hrdiny bijáku Vyšehrad. Ztvárnil ho právě Štáfek.

Kamarádi z nich ale nikdy nebyli. „Ten klučina nemůže komentovat věci, kterým absolutně nerozumí. Staví se do situace, že o všem ví. To je jediné, co mi vadí,“ řekl před časem Sportu Martin.

Teď se zřejmě situace dramaticky změnila. Bývalý kanonýr, který si ze života sám udělal jednu velkou pařbu, osočil komedianta z užívání tvrdých drog: „Viděl jsem tě jednou v životě osobně. Mikulov, ty smažko. Šňupal jsi tam jako splašenej kůň. Doufám, že se k tomu vyjádříš a přiznáš se.“ Drsné nařčení! Blesk proto oslovil přímo Štáfka, ten ale na dotaz nereagoval.

Na Teplice nesahej

Asi nová televizní reklama na fotbalovou Chance Ligu. Lump Lavi se v ní nejprve vysmrká do dresu boha Maradony a jeho majiteli pak na revanš marně nabízí trikot Teplic podepsaný zdejší modlou Pavlem Verbířem. „Já se ti ani nedivím, kdo by chtěl Teplice?“ odplivne si filmová hvězda v gagu.

Zato ho Fenin zřejmě zasypal zlem. Na klub ze severu, v němž odstartoval velkou kariéru, nedá dopustit! I teď je stále jeho fanouškem. „Nulo, co si to dovoluješ. Ty celebrito ve slevě,“ vzkázal Štáfkovi, jinak velkému sparťanovi.