Feninova zpověď o chlastání i o Frankfurtu: Jsem jako Michael Jackson!

Utopil další byznys: Zájezd? Sorry, nejedu! Pořadatelé zájezdu za 30 tisíc »kaček« slibovali nezapomenutelný zážitek. „Nic není nemožné!“ věřili. Až na ex-fotbalistu Martina Fenina! „Určitě se budu koukat, ale osobně do Frankfurtu tentokrát nejedu,“ prokecla se vyhaslá hvězda před utkáním domácího celku s hosty z Edenu. Ale vždyť firma, které Fenin propůjčil tvář, slibovala přes Blesk: „Martin bude po celou dobu s účastníky od odjezdu z Prahy až po návrat.“ No jo, to se asi jen samozvaný Michael Jackson české kopané v hospodě zase nudil!