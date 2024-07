Vylhaná pohádka! Až rozvod zastavil Feninův kolotoč výmyslů

Svět sociálních sítí a realita? To jsou dva úplně rozdílné světy. Ví to i fotbalový zkrachovalec Martin Fenin (37), který se snažil fanouškům malovat idylku. Rozvod mu ji zcela zničil.

Akt, který u obvodního soudu trval v pondělí pouhou čtvrthodinu, totiž odkryl mnoho Feninových lží, jimiž dlouhé měsíce krmil své instagramové fanoušky. Pravidelně se tam fotil s (nyní už bývalou) manželkou Beatou (34) – jak si užívají společné Vánoce, na Silvestra drželi prskavky, na Valentýna jí poslal kytici růží, na narozeninách jejich dcery Miy (3) choť dokonce pusinkoval...

Zvratky a fekálie

Jenže celé to byla jen přetvářka! Jak padlo u soudu, rozvodové řízení běželo už od loňského září. Někdy tou dobou se od něj navíc Beata měla odstěhovat. Důvodem prý bylo Feninovo nezřízené chlastání v jejich společném pražském bytě.

„Fenin je často opilý, párkrát ležel i před domem. Občas přespává ve svém černém mercedesu ve společných garážích, ona ho totiž do bytu nechtěla pouštět, proto se tam různě dobýval. Na opakované hádky a řvaní jsme byli zvyklí,“ popsali v listopadu Blesku zoufalí sousedé, kteří dokonce v garáži nacházeli opakovaně zvratky a fekálie!

Zapírat, zapírat...

I tak závažné chování ale bývalý fotbalový reprezentant na internetu bagatelizoval, dělal si z něj srandu a z velké části ho popíral. Přestože ho fotografové Blesku načapali, jak si s kumpány nese do domu litry tvrdého chlastu...

Stejně tak lhal o svém léčení. V protialkoholní klinice strávil tři měsíce, a přestože se tvářil, že do »odvykačky« dál dochází, byl to další výmysl. „Ano, chlastám. Každý den. Denně od té doby, co jsem vylezl z léčebny,“ kápnul konečně božskou pro německý Bild.

Už se nemá kam schovávat, rozvod mu vylhanou pohádku definitivně utnul. „Teď jenom koukám celý den na YouTube a piju jägermeistera, abych zahnal stesk. Dřív nebo později se uchlastám k smrti,“ vyřkl děsivý ortel.