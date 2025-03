»Mama Pasta« o radosti v rodině: Čekáme dítě lásky!

Do velké česko-švédské rodiny hokejisty Davida Pastrňáka (28) přiletí čáp. Do Bostonu?!

Tam »Pasta«, tahoun hokejových Medvědů, s manželkou Rebekou (30) ze Švédska vychovávají dceru jménem Freya, která oslaví začátkem června druhé narozeniny. Čáp bílý uletí průměrně 250 až 300 km za den, ale teď dá křídlům pohov. Až do zámořské NHL nemusí! Požeháno u Pastrňáků tentokrát bylo Davidovu o pět let staršímu bratrovi Jakubovi s partnerkou Barborou (32).

„Termín porodu je 1. května, bude to májové dítě, nebo spíš dítě lásky, kluk,“ prozradila budoucí dvojnásobná babička Marcela Ziembová v podcastu Mámy sobě. »Mama Pasta«, jak se přezdívá mamince autora zlatého gólu z loňského šampionátu v Praze podle paní Jágrové, si už maluje, že v Havířově bude pečená, vařená. Vždyť první vnuk Viggo Rohl Pastrňák, který přišel na svět v červnu 2021, žil jen šest dní… A vnučka Freya vyrůstá za oceánem, často ji vidí jen přes mobil, což je pro Marcelu srdcervoucí: „Mrzí mě to, věděla jsem, že to tak bude, ale nebyla jsem na to připravená, mrzí mě to hrozně moc, život, no…“

Chceme další!

Takže u staršího syna si vše vynahradí? „Určitě! Chudák Kuba. Ale třeba Barča řekne dost. Doufám, že ji neštvu, ale možná až se malý narodí, tak budu nesnesitelná tchyně,“ smála se šmrncovní dáma. Časem by se navíc mohla rodina dočkat dalšího miminka. „Ptala jsem se Davida a řekl mi: Jo, určitě, ještě budeme chtít další.“ Přiletí čáp? Vrána?